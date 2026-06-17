ملصقات المونديال.. 1.6 مليار دولار تحوّل "هواية الطفولة" إلى إمبراطورية تجارية

كان الأمر يبدأ بكيس صغير. يفتحه الطفل بلهفة، يفرز الوجوه، يفرح بلاعبٍ نادر، ويتنهد حين تظهر له صورة مكررة للمرة الثالثة. ملصقات المونديال لم تكن مجرد ورق لاصق، بل طقسًا عالميًا صغيرًا: شراء، انتظار، تبادل، خيبة، فرح، ومحاولة مستحيلة لإكمال الألبوم قبل أن تنتهي البطولة. لكن هذا الطقس الطفولي لم يعد بريئًا كما كان. فخلف الألبوم الملون الذي يبدو بسيطًا، تقف اليوم تجارة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحولت ملصقات كأس العالم إلى عمل تجاري تصل قيمته في هذه النسخة إلى نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبًا 1.6 مليار دولار، في أكبر إصدار بتاريخ شركة "بانيني"، وسط جدل متصاعد حول الكلفة، والندرة، وحقوق الترخيص، وتحويل الحنين إلى نموذج اقتصادي مربح.

تُظهر النسخ الأخيرة من ألبومات "بانيني" أن الاستثمار في مونديال 2026 ليس مجرد مغامرة، بل استراتيجية قائمة على "الاستهلاك المكرر". فمتوسط إنفاق المشجع لإكمال ألبوم واحد قد يرتفع بشكل كبير كلما اعتمد على الشراء العشوائي بدل التبادل، خصوصًا أن كل كيس يمنحه فرصة محدودة للحصول على الملصقات الناقصة. ومع توسع البطولة إلى 48 منتخبًا، أصبح الألبوم أكبر، وعدد الملصقات أعلى، واحتمال التكرار أكثر حضورًا. وهنا يتحول الشغف إلى معادلة اقتصادية: كلما كبر الحلم، زاد عدد الأكياس، وزادت الكلفة.

مونديال 2026 لا يشبه ما قبله، فالبطولة توسعت إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، وهذا التوسع غيّر حجم الألبوم نفسه. فوفقًا لتقارير "الغارديان"، يضم ألبوم "بانيني" لمونديال 2026 نحو 980 ملصقًا فريدًا، بينها 68 ملصقًا خاصًا، موزعة على 112 صفحة. أي أن المشجع يجمع أرشيفًا ضخمًا يحتاج إلى وقت ومال وصبر. وتكشف التقديرات أن إكمال الألبوم قد يكلف نحو 1000 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 1270 دولارًا، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلفة قد تتجاوز 1300 دولار إذا حاول الشخص إكماله بالشراء العشوائي دون تبادل. والسبب بسيط: كل كيس يحتوي عددًا محدودًا من الملصقات، ومع تكرار الصور، يصبح الوصول إلى آخر الملصقات المطلوبة أصعب وأغلى.

تعتمد آلية الربح هنا على ما يمكن تسميته بـ"ندرة الحظ". فأنت لا تشتري الملصق الذي تحتاجه مباشرة، بل تشتري احتمال الحصول عليه. قد يظهر اللاعب الذي تبحث عنه في أول كيس، وقد لا يظهر إلا بعد عشرات المحاولات.

هذا النموذج يحفز المستهلك، صغيرًا كان أو بالغًا، على شراء المزيد بحثًا عن "القطعة الناقصة". ومع كل صورة مكررة، تبدأ سوق صغيرة من التبادل والمساومة: ملصق مقابل ملصق، نجم مقابل لاعبين، ونسخة خاصة مقابل مجموعة من الصور العادية.

قوة ملصقات بانيني ليست في الورق، بل في الذاكرة، فالطفل الذي كان يجمع الملصقات في الثمانينيات صار اليوم جامعًا بالغًا. وبحسب تقارير عن السوق الأمريكية، شهدت الولايات المتحدة هذا العام طفرة كبيرة في الإقبال، حيث ذكر مسؤول في "بانيني" أن المبيعات فاقت مبيعات نسخة 2022 بشكل واضح. وتقول تقارير صحفية من هيوستن إن بعض المشجعين اشتروا أكثر من 175 كيسًا في محاولة لإكمال ألبوماتهم، فيما أصبحت لقاءات تبادل الملصقات جزءًا من مشهد المونديال في المدن الأمريكية المستضيفة.

تتجلى ضخامة اقتصاد الملصقات حين ننتقل من أرقام الشركة إلى أرقام "السوق الثانوية" التي تشتعل بالتزامن مع صافرة انطلاق البطولة. فالألبومات الكاملة، والنسخ الخاصة، والملصقات النادرة أو القديمة، لم تعد مجرد مقتنيات عاطفية، بل تحولت لدى بعض الهواة إلى أصول قابلة للبيع والشراء. وتظهر منصات التجارة الإلكترونية آلاف القوائم المرتبطة بملصقات كأس العالم، من الأكياس الجديدة إلى الملصقات الفردية، مرورًا بالمجموعات شبه الكاملة. ومع أن الأسعار تختلف بشدة بحسب الندرة والحالة والتوقيع، فإن الواضح أن الألبوم لم يعد مجرد لعبة أطفال، بل دخل منطقة الاستثمار الصغير والمضاربة العاطفية.

وتكشف الدراسات التي تناولت اقتصاد الملصقات أن التبادل ليس مجرد تفصيل اجتماعي، بل عنصر اقتصادي مهم. فقد ناقشت دراسة حديثة منشورة على "أركايف" كيف أن إكمال الألبوم بشكل فردي عملية مكلفة وغير فعالة، بينما يقلل التبادل الجماعي من الكلفة. ووفقًا للدراسة، يمكن للسلوك التعاوني بين الجامعين أن يخفض عبء أسوأ الجامعين حظًا بما يصل إلى 90 كيسًا في المجتمعات الكبيرة و130 كيسًا في المجتمعات الصغيرة. بمعنى آخر، لا ينجو المشجع من اقتصاد الحظ إلا بالجماعة. تمامًا كما في كرة القدم نفسها، لا يكتمل الألبوم وحده بسهولة؛ يحتاج إلى فريق.

لم يعد المشهد يقتصر على الورق، فقد امتد عالم ملصقات المونديال إلى النسخ الرقمية والتطبيقات الرسمية، حيث يحاول الجيل الجديد جمع اللاعبين على الشاشة كما كان الجيل السابق يجمعهم في الألبوم الورقي. لكن هذا التحول يفتح جدلًا جديدًا: هل تبقى المتعة نفسها حين تختفي رائحة الورق وصوت فتح الكيس؟ وهل يمكن للتجربة الرقمية أن تعوض لحظة التبادل في المدرسة أو المقهى أو ساحة الحي؟ بالنسبة للبعض، الرقمنة تجعل الجمع أسهل وأسرع. وبالنسبة لآخرين، فإنها تسحب من الهواية أجمل ما فيها: اللمس، الانتظار، والمفاجأة.

الجدل لا يتعلق بالسعر فقط، بل بمستقبل الألبوم نفسه، فبعد عقود من ارتباط كأس العالم باسم "بانيني"، أعلنت فيفا انتقال حقوق المقتنيات لاحقًا إلى شركة "فاناتيكس" عبر علامتها "توبس" بدءًا من عام 2031. بالنسبة لفيفا، الانتقال يعني تحديث السوق تجاريًا ورقميًا، أما بالنسبة للمشجعين، فيبدو الأمر كخسارة قطعة من الطفولة، خاصة أن بعض الملصقات القديمة والنادرة بيعت في المزادات بأرقام فلكية، مثل ملصق مارادونا الذي بيع بنحو 470 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 597 ألف دولار عام 2021.

في خضم التحول نحو الرقمية، لم تعد الشركات تكتفي بالورق. فالألبوم اليوم يعيش بين نسختين: نسخة ملموسة تحمل رائحة الطفولة، ونسخة رقمية تحاول اللحاق بجيل اعتاد جمع كل شيء داخل الهاتف. هذا التحول يثير أسئلة عن مستقبل الهواية، لكنه يثير أيضًا مخاوف بيئية مرتبطة بإنتاج كميات ضخمة من الورق والبلاستيك، خصوصًا أن كثيرًا من المكررات ينتهي في الأدراج أو سلال المهملات. وهكذا يصبح الحنين إلى الماضي تكلفة غير مرئية: مالية أحيانًا، وبيئية أحيانًا أخرى.