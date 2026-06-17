المدير الذي يمنع المونديال يقتل المؤسسة

ثمة لحظة صمت غريبة تسود المكاتب، وتتوقف معها أصوات الطباعة، وتغيب فيها رتابة المواعيد، إنها اللحظات التي تسبق هدفاً مرتقباً في المونديال (World Cup). في هذه المساحات المفتوحة، لا يراقب الموظفون الشاشات لأنهم مدفوعون بضغط المهام، بل لأن "الجاذبية الكروية" أحدثت ثقباً في جدار الروتين. نحن أمام ظاهرة عابرة للحدود.

حيث تشير تقارير "هارفارد بيزنس ريفيو" الصادرة في مارس 2026 إلى أن هذه "الطقوس المشتركة" قادرة على خفض شعور الموظفين بالعزلة بنسبة 35%، مما يحول المونديال من مجرد حدث رياضي إلى "مادة تشحيم اجتماعي" لا غنى عنها في بيئة العمل الرقمية.

هنا، يتوارى القناع المهني لنرى بشراً يختزلون ذواتهم في لون قميص وهتاف مشترك. إنها ليست مجرد "مضيعة للوقت" كما يدعي المتشككون، فقد أكدت دراسات "جالوب" في أبريل 2026 أن السماح بمرونة المتابعة يرفع مؤشر "الارتباط الوظيفي" بنسبة 12%. إن الإنسان في سعيه المحموم نحو الإنتاجية، اكتشف أن حاجته إلى "الانتماء" لا تقل جوهرية عن حاجته إلى الراتب. المونديال هنا ليس عطلةً من العمل، بل هو استراحة نفسية فرضها المشجعون، تذكّرنا بأننا لسنا مجرد تروسٍ في آلة، بل كائناتٍ وُجدت لتنفعل، وتتشارك الفرح، وتنتظر المعجزة في 90 دقيقة.

المقاومة الرقمية

المشجع لا يشاهد المباراة بعينيه فقط، بل يشاهدها بجسده؛ بنبضه حين تقترب الكرة من المرمى، وبصوته حين يصرخ بعد الهدف، وبذاكرته حين يرى قميص منتخبٍ أحبه منذ الطفولة. ووفقاً لـ"ساينس ألرت"، تشير الأدلة إلى أن مشاهدة الرياضة ترتبط بمستويات أعلى من الرفاه النفسي. وتؤكد دراسة منشورة في دورية "بي إم سي سايكولوجي" أن متابعة المونديال ترتبط بما يسمى "الازدهار النفسي"، لأن التشجيع يشبع حاجة الإنسان إلى الارتباط بالآخرين؛ فالمشجع لا يقول "الفريق فاز"، بل يقول "فزنا"، وهي علامة على أن الدماغ وجد جماعة ينتمي إليها، ولو مؤقتاً.

السوق الثانوية

بالمقابل، لا تقتصر آثار المونديال على السعادة فقط، بل تمتد لتأثيرات فيزيولوجية حادة. فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة "يورك" في يونيو 2024، أن مستويات "الكورتيزول" (هرمون التوتر) لدى المشجعين المخلصين ترتفع بشكل كبير أثناء المباريات الحاسمة، وتظل مرتفعة لدى مشجعي الفريق الخاسر لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد المباراة. هذا يفسر لماذا قد يشعر الموظف بـ "الإرهاق المهني" في اليوم التالي للخسارة، مما يبرز أهمية إدارة العواطف وليس فقط الاستمتاع باللعبة.

أسلحة ذكية

في زمن العمل المتواصل، قد يكون السماح بلحظة جماعية صغيرة استثماراً في الصحة النفسية لا تنازلاً عن الجدية. فالموظف الذي يشاهد مباراة مهمة مع زملائه ليس بالضرورة أقل إنتاجية؛ فقد يعود بعدها أخف نفساً، وأكثر قدرة على التنفس. فالمونديال، بما يحمله من ترقب وفرح جماعي، يقدم تفريغاً بطريقة طبيعية تفوق في تأثيرها ورش "بناء الفريق" المصطنعة.

وفرة التذاكر

يبقى المونديال "مغناطيساً اجتماعياً" لا يعوض، ولكن شرط ألا يتحول إلى حرب بدلاً من أن يكون فرحاً. إن الفرق بين الفائدة والضرر لا يكمن في الكرة وحدها، بل في طريقة المشاهدة؛ أن تشاهد مع من تحب، وأن تتذكر أن الخسارة ليست خسارتك الشخصية بالكامل. إن إدارة هذا الشغف هي مهارة العصر؛ فالمؤسسات الذكية هي التي تفهم أن "الارتباط الإنساني" بين الزملاء، الذي يصنعونه في لحظة هدف، هو المحرك الحقيقي للعمل الجماعي في الأيام التي تلي صافرة النهاية.

تحليل البيانات

إن هذا التوازن بين الشغف والإنتاجية يضع الكرة في ملعب المديرين؛ فالسماح بمرونة المتابعة هو إعلان ثقة بالموظف، وتأكيد على أن الثقافة المؤسسية تتسع للأهداف الكروية كما تتسع لأهداف العمل. في النهاية، المونديال هو لحظة نادرة يجتمع فيها العالم على "شاشة واحدة"، وفي هذه اللحظة، يكتشف الموظفون أن زملاءهم بشرٌ قبل أن يكونوا موظفين، وهذا الاكتشاف وحده، هو أعظم مكافأة للإنتاجية.