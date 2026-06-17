سرّ الكرة التي تنحني في الهواء.. كيف يطوّع نجوم المونديال قوانين الفيزياء؟

مع كل نسخة من كأس العالم (world cup)، تتكرر المشاهد ذاتها التي تخطف أنفاس الجماهير، كرة تنطلق من قدم لاعب، تبدو في طريقها إلى خارج المرمى أو بين أيدي الحارس، ثم تنحرف فجأة في الهواء لتستقر في الشباك وسط ذهول الملايين.

وفي لحظات كهذه، يتساءل المشجعون: "كيف تنحني الكرة بهذه الطريقة؟ وهل يمتلك نجوم كرة القدم قدرات خارقة أم أن وراء الأمر سراً آخر؟".

الحقيقة أن ما يبدو سحراً على أرض الملعب ليس سوى تطبيق مذهل لقوانين الفيزياء، حيث تتداخل الجاذبية والهواء والدوران لتصنع واحدة من أكثر الظواهر الرياضية إثارة وإبهاراً.

في اللحظة التي يوجه فيها اللاعب تسديدته، تنتقل كمية هائلة من الطاقة إلى الكرة خلال أجزاء من الثانية، حيث تنضغط الكرة ثم تنطلق بسرعة قد تتجاوز 130 كيلومتراً في الساعة لدى كبار اللاعبين المحترفين.

ولو تخيلنا أن هذه الكرة انطلقت في فضاء خالٍ من الهواء والجاذبية، فإنها ستواصل رحلتها في خط مستقيم إلى الأبد من دون أن يتغير اتجاهها أو سرعتها، وفقاً لقانون نيوتن الأول للحركة.

لكن كرة القدم لا تُلعب في الفضاء، بل على كوكب تحكمه الجاذبية ويحيط به غلاف جوي كثيف، وهنا تبدأ القصة الحقيقية.

مسار مقذوفي

منذ اللحظة الأولى لانطلاق الكرة، تبدأ جاذبية الأرض في جذبها نحو الأسفل. ولهذا لا تسير الكرة في خط مستقيم، بل ترسم قوساً منحنياً يعرف علمياً باسم "المسار المقذوفي".

والمثير للدهشة أن سقوط الكرة لا يحدث لأن سرعتها الأمامية تتباطأ كما يعتقد كثيرون، بل لأن الجاذبية تعمل باستمرار على تغيير اتجاه حركتها نحو الأرض.

فحتى لو احتفظت الكرة بسرعة هائلة إلى الأمام، فإنها ستواصل الهبوط تدريجياً بفعل قوة الجاذبية التي لا تتوقف عن التأثير عليها.

القوة الوحيدة

لكن الجاذبية ليست القوة الوحيدة التي تتحكم في الكرة.

فالهواء نفسه يدخل في اللعبة لاعباً غير مرئي، إذ تصطدم الكرة أثناء تحليقها بمليارات الجزيئات الهوائية، ما يولد قوة معاكسة للحركة تعرف باسم "مقاومة الهواء".

وتزداد هذه المقاومة بشكل كبير مع ارتفاع السرعة، لذلك تفقد الكرة جزءاً من سرعتها كلما واصلت رحلتها نحو المرمى.

ولولا وجود الهواء، لكانت التسديدات تسافر لمسافات أبعد بكثير مما نراه في الملاعب.

اللحظة التي تصنع الفارق بين تسديدة عادية وأخرى أسطورية هي لحظة دوران الكرة، فعندما يركل اللاعب الكرة من أحد جانبيها بدلاً من مركزها مباشرة، تبدأ بالدوران حول محورها أثناء الطيران.

وفي هذه الحالة لا يمر الهواء حول الكرة بشكل متساوٍ؛ إذ يتحرك أسرع على أحد الجانبين وأبطأ على الجانب الآخر، ما يؤدي إلى اختلاف في الضغط الهوائي حولها.

وينتج عن ذلك قوة جانبية تدفع الكرة بعيداً عن مسارها الأصلي، وهي الظاهرة التي تعرف علمياً باسم "قوة ماغنوس"، نسبة إلى العالم الألماني الذي وصفها لأول مرة.

وهذه القوة هي المسؤولة عن الانحناءات المذهلة التي يشاهدها الجمهور في الركلات الحرة والتسديدات البعيدة.

كيف يخدع اللاعب الحارس؟

عندما يرغب لاعب في جعل الكرة تنحرف يميناً أو يساراً، فإنه لا يسددها من المنتصف، بل يضربها عند نقطة جانبية محددة بدقة متناهية.

في البداية تبدو الكرة وكأنها تسير في خط مستقيم، ما يدفع الحارس إلى تقدير مسارها بشكل طبيعي، لكن مع استمرار الدوران تبدأ قوة ماغنوس في تغيير اتجاهها تدريجياً.

وفجأة تنعطف الكرة مبتعدة عن توقعات الحارس، لتتحول من تسديدة عادية إلى هدف استثنائي.

ولهذا السبب تبدو بعض الركلات الحرة وكأنها تتحدى قوانين الطبيعة، بينما هي في الواقع تجسد هذه القوانين بأدق صورها.

الركلة التي حيّرت العلماء

ربما كانت أشهر تجسيدات هذه الظاهرة تلك الركلة التاريخية التي نفذها النجم البرازيلي روبرتو كارلوس أمام منتخب فرنسا عام 1997.

فقد انطلقت الكرة بعيداً عن المرمى بشكل بدا مستحيلاً، قبل أن تنحني بصورة حادة نحو الشباك في واحدة من أكثر الأهداف إثارة للجدل العلمي والتحليل الفيزيائي في تاريخ كرة القدم.

ولسنوات طويلة ظل علماء الفيزياء يدرسون تلك التسديدة لفهم تفاصيل القوى الهوائية التي صنعت هذا المسار الاستثنائي.

ثلاث قوى تصنع لحظة الإبهار

في الواقع، كل كرة تنطلق نحو المرمى تخضع لثلاث قوى رئيسية: الجاذبية التي تسحبها إلى الأسفل، مقاومة الهواء التي تبطئ سرعته، و قوة ماغنوس التي تمنحها القدرة على الانحناء والمراوغة في الهواء.

وعندما تتوازن هذه القوى بالطريقة الصحيحة بين سرعة التسديدة ومعدل دوران الكرة وزاوية الركل، تولد تلك اللحظات التي تخلد في ذاكرة الجماهير.

ما بين العلم والمهارة

في نهاية المطاف، لا تكمن روعة كرة القدم في القوة البدنية وحدها، بل في قدرة اللاعبين على استغلال قوانين الطبيعة نفسها لصالحهم.

فكل كرة تنحني حول حائط الصد، وكل تسديدة تخدع الحارس في اللحظة الأخيرة، هي نتيجة تفاعل معقد بين الفيزياء والمهارة البشرية.

ولهذا، عندما نشاهد هدفاً مذهلاً في مونديال 2026، قد يبدو الأمر وكأنه سحر على العشب الأخضر، لكنه في الحقيقة درس حي في الفيزياء يقدمه نجوم اللعبة أمام أنظار العالم.