«الثلاثي الذهبي».. المونديال يتحدث بلغة المتعة



احتاجت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 لأيام قليلة لتؤكد أن النسخة الحالية قد تكون مسرحاً لأحد أكثر الصراعات إثارة في تاريخ اللعبة.



وفي الوقت الذي يخوض فيه ليونيل ميسي فصوله الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، يواصل كيليان مبابي ترسيخ نفسه وريثاً للعرش العالمي، بينما يظهر إيرلينغ هالاند، للمرة الأولى على المسرح المونديالي باحثاً عن مكان بين العظماء.



وشهدت الجولة الافتتاحية من البطولة تألقاً لافتاً للثلاثي، حيث سجل كل منهم بصمة استثنائية جعلت الأنظار تتجه إليهم باعتبارهم أبرز عناوين النسخة الحالية من المونديال.



ميسي.. الأسطورة التي ترفض التوقف



في التاسعة والثلاثين، ما زال ليونيل ميسي يثبت أن العمر مجرد رقم عندما يتعلق الأمر بالموهبة الاستثنائية.



ودخل قائد منتخب الأرجنتين مواجهة الجزائر وهو يحمل عبئاً تاريخياً يتمثل في خوض المباراة الدولية رقم 200 بقميص «راقصي التانجو»، لكنه خرج منها بأكثر من مجرد رقم جديد في سجلاته.



وسجل ميسي ثلاثية كاملة قاد بها الأرجنتين للفوز بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن حامل اللقب ما زال يمتلك السلاح الأخطر في البطولة. ولم يكن «الهاتريك» مجرد مساهمة في حصد أول ثلاث نقاط، بل حمل معه مجموعة من الإنجازات التاريخية.



وأصبح ميسي أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم، كما واصل مطاردة الأرقام القياسية في البطولة التي شهدت أعظم لحظات مسيرته عندما قاد الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022.



ويخوض الأرجنتيني المخضرم النسخة السادسة له في كأس العالم، وهو إنجاز استثنائي يعكس حجم الاستمرارية التي يتمتع بها. وبينما كان كثيرون يتوقعون أن يكون حضوره في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك رمزياً، جاءت مباراته الأولى لتؤكد أن ميسي ما زال قادراً على صناعة الفارق في أكبر المحافل.



والأهم من ذلك أن قائد الأرجنتين بعث برسالة واضحة للمنافسين مفادها أن حلم الاحتفاظ باللقب لا يزال قائماً، وأنه لم يصل إلى المونديال من أجل الاحتفال بمسيرته فقط، بل للمنافسة على كأس جديدة تضاف إلى خزائنه.



مبابي.. الملك الجديد للديوك



إذا كان ميسي يمثل الماضي المجيد والحاضر المستمر، فإن كيليان مبابي يجسد المستقبل الذي أصبح واقعاً بالفعل.



وبدأ النجم الفرنسي البطولة بطريقة مثالية عندما قاد منتخب بلاده للفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلاً هدفين أكدا مرة أخرى مكانته كأحد أفضل اللاعبين في العالم.



لكن أهمية الثنائية لم تقتصر على النتيجة فقط، بل حملت معها إنجازات تاريخية جديدة. فقد أصبح مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفاً، متجاوزاً الرقم الذي كان بحوزة أوليفييه جيرو.



كما أصبح الهداف التاريخي لفرنسا في كأس العالم، متجاوزاً الأسطورة جوست فونتين، صاحب أحد أكثر الأرقام شهرة في تاريخ البطولة.



المثير في قصة مبابي أن هذه الإنجازات تأتي في وقت لا يزال فيه اللاعب في السابعة والعشرين من عمره فقط. وهو ما يعني أن أمامه سنوات طويلة لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.



ورغم الضغوط الكبيرة التي عاشها خلال الموسمين الأخيرين مع ريال مدريد، والانتقادات التي طالته بسبب تراجع نتائج الفريق، فإن مبابي أثبت مجدداً أن المنتخب الفرنسي يمثل البيئة المثالية لإظهار أفضل نسخة منه.



ومنذ ظهوره الأول بقميص «الديوك» عام 2017، تحول اللاعب من موهبة واعدة إلى قائد منتخب وبطل عالم وهداف تاريخي، وأصبح اليوم الوجه الأول لكرة القدم الفرنسية بلا منازع.



ويبدو أن مبابي دخل مونديال 2026 بهدف واضح، ليس فقط قيادة فرنسا نحو اللقب، بل الاقتراب أكثر من عرش الهدافين التاريخيين لكأس العالم.



هالاند.. أخيراً على المسرح العالمي



على النقيض من ميسي ومبابي، جاء ظهور إيرلينغ هالاند في كأس العالم متأخراً، فقد اضطر أحد أكثر المهاجمين تهديفاً في كرة القدم الحديثة للانتظار سنوات طويلة بسبب فشل منتخب النرويج في التأهل للبطولات الكبرى. لكن عندما جاءت الفرصة أخيراً، استغلها بأفضل طريقة ممكنة.



وفي المباراة الافتتاحية أمام العراق، سجل هالاند هدفين وصنع هدفاً آخر، ليقود النرويج لفوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف.



وكان الهدف الأول ذا قيمة معنوية كبيرة، إذ أنهى صياماً تهديفياً نرويجياً في كأس العالم استمر قرابة ثلاثة عقود، منذ مشاركة المنتخب الأخيرة في مونديال فرنسا 1998.



وبهذا الأداء، أكد مهاجم مانشستر سيتي أنه لا يحتاج إلى وقت للتأقلم مع أجواء البطولة الأكبر في العالم.



هالاند يدخل المونديال الحالي وهو يحمل آمال شعب بأكمله. فالنرويج تمتلك جيلاً ذهبياً يضم أسماء بارزة مثل مارتن أوديجارد وألكسندر سورلوث وأنطونيو نوسا، لكن الأنظار كلها تتجه نحو المهاجم العملاق الذي اعتاد تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وبعد سنوات من مشاهدة النجوم الآخرين يتألقون على المسرح المونديالي، يبدو أن هالاند قرر أن يكتب قصته الخاصة هذه المرة.



صراع النجوم



ما يجعل تألق ميسي ومبابي وهالاند أكثر إثارة هو أن كل واحد منهم يمثل مرحلة مختلفة من تطور كرة القدم الحديثة. وميسي هو رمز الجيل الذهبي الذي سيطر على اللعبة لأكثر من 15 عاماً، وحقق كل ما يمكن تحقيقه من ألقاب فردية وجماعية. ومبابي هو النجم الذي تسلم الراية بالفعل، وأصبح الوجه الأبرز لكرة القدم العالمية في السنوات الأخيرة.



أما هالاند فهو القوة الجديدة التي تسعى لمزاحمة الجميع على القمة وصناعة حقبتها الخاصة.



وفي الجولة الأولى من مونديال 2026، نجح الثلاثة في خطف الأضواء بصورة كاملة. ميسي سجل «هاتريك»، مبابي أحرز ثنائية تاريخية، وهالاند افتتح مشواره بهدفين وتمريرات حاسمة.



ولم يكن الأمر مجرد أرقام، بل رسائل واضحة بأن البطولة الحالية قد تتحول إلى ساحة منافسة مباشرة بين ثلاثة من أعظم نجوم اللعبة.



مونديال النجوم الكبار



على مدار تاريخ كأس العالم، ارتبطت كل نسخة بنجم أو مجموعة من النجوم الذين صنعوا قصتها الخاصة.



وفي مونديال 2026، يبدو أن القصة بدأت بالفعل مع ميسي ومبابي وهالاند.



الأول يبحث عن نهاية مثالية لمسيرته الأسطورية عبر الاحتفاظ باللقب العالمي. والثاني يسعى لإعادة فرنسا إلى منصة التتويج وتأكيد أحقيته بلقب أفضل لاعب في العالم. أما الثالث فيحلم بتحويل ظهوره الأول إلى نقطة انطلاق نحو المجد الدولي الذي افتقده طويلاً.



ومع استمرار البطولة، ستتجه الأنظار إلى هذا الثلاثي أكثر من أي وقت مضى. فكل هدف يسجله ميسي قد يكون خطوة جديدة في رحلة أسطورية تقترب من نهايتها، وكل مباراة لمبابي قد تقربه من تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، بينما يملك هالاند فرصة ذهبية لفرض نفسه على أكبر مسرح كروي عرفته اللعبة.