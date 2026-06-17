أوزبكستان «تتأخر» قبل مواجهة كولومبيا في أول ظهور لها في كأس العالم



وصل منتخب أوزبكستان لكرة القدم، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، إلى ملعب أزاتيكا في مكسيكو سيتي مساء الثلاثاء متأخراً بشكل ملحوظ، وذلك قبل يوم واحد من مباراته الافتتاحية أمام كولومبيا.



واضطر المنظمون إلى تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب فابيو كانافارو، المتوج مع إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، مرات عدة قبل أن يبدأ متأخراً لمدة 75 دقيقة عن موعده المقرر.



وأوضح المسؤولون أن سبب التأخير يعود إلى الازدحام المروري في العاصمة المكسيكية. وكان المنتخب الأوزبكي وصل إلى مكسيكو سيتي قادماً من معسكره التدريبي في مدينة أتلانتا الأمريكية.



وتعرف مكسيكو سيتي بمعاناتها من حركة مرور كثيفة وصعبة للغاية، خصوصاً خلال ساعات ما بعد الظهيرة.



وقبل المباراة الافتتاحية التي خاضها المنتخب المكسيكي، ممثل إحدى الدول المستضيفة للبطولة، نصحت السلطات الجماهير بالتوجه إلى الملعب قبل موعد انطلاق اللقاء بست ساعات كاملة لتجنب الازدحام.