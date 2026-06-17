مودريتش يحذر كرواتيا من خطورة بيلينغهام



قال لوكا مودريتش، لاعب وسط المنتخب الكرواتي لكرة القدم، إن جود بيلينغهام، زميله السابق بفريق ريال مدريد، سيشكل «تهديداً كبيراً» عندما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الإنجليزي في مباراتهما الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026.



ولعب مودريتش مع بيلينغهام لمدة عامين في الريال وأثنى على مهاراته وشخصيته - رغم أنه لا يريد المشاركة في سياسة اختيار توماس توخيل، مدرب إنجلترا، في اختيار الفريق.



وقال مودريتش: «لا أحب التدخل في قرارات توماس توخيل. إنجلترا لديها لاعبون رائعون، إنهم لاعبون استثنائيون». وأضاف: «لعبت مع جود لمدة عامين، وأعلم نوع اللاعب المتميز الذي هو عليه، وشخصيته أيضاً. إنه يشكل تهديداً كبيراً لنا».



وقاد مودريتش المنتخب الكرواتي لاحتلال المركز الثالث مرتين متتاليتين في آخر نسختين من كأس العالم وعزز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين. لكنه لا يعتقد أنه يستحق أي شيء قبل أن يختتم مسيرته.



وقال: «كل مباراة، وكل بطولة لها أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، وخصوصاً عندما نخوض بطولات كأس العالم. جميعنا نريد أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة». وأضاف: «يمكنني أن أعد بشيء واحد وهو أنني والفريق سنبذل كل ما في وسعنا لإظهار أفضل نسخة من أنفسنا. أتمنى أن نجلب الكثير من الفرح».



وأضاف: «كلما زاد وجودي هنا، زاد فخري بتمثيل كرواتيا بأفضل طريقة في بطولة كبرى». وأكد: «كرة القدم لا تدين بشيء لأي شخص، أعتقد أننا هنا لتقديم أفضل ما عندنا».



وأكمل: «كلنا لدينا أحلامنا، نريد أن نصبح أبطالاً للعالم، بعضنا نجح. أهم شيء هو أن تقدم كل ما في وسعك». وتابع: «لم أكن أحلم بالمشاركة في خمس نسخ من المونديال. كنت طفلاً لديه أحلام كبيرة وأردت أن ألعب مباراة واحدة مع المنتخب الكرواتي».



وأكد: «اقترب من مباراتي الـ200، إنه أمر مذهل. لا يمكنني تصديق هذا. كل بطولة جعلتني أفضل».