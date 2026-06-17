شريط لاصق يثير العاصفة في المونديال

في مشهد أثار تساؤلات واسعة بين جماهير كرة القدم ومتابعي البطولة، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات صارمة على نجم بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا، مطالباً إياه بإخفاء شعار إحدى العلامات التجارية الشهيرة للسماعات قبل نزوله إلى أرض الملعب خلال منافسات كأس العالم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الاتحاد الدولي الصارمة المتعلقة بحقوق الرعاية والإعلانات، والتي تهدف إلى منع ظهور أي علامات تجارية غير مدرجة ضمن قائمة الرعاة الرسميين للبطولة داخل الملاعب أو أثناء الفعاليات المرتبطة بها.

قوانين تسويقية

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة لموسيالا خلال عمليات الإحماء وهو يرتدي سماعات أُخفي شعارها بشريط لاصق، في خطوة قيل إنها جاءت بناءً على طلب مباشر من الاتحاد الدولي، وذلك قبل مباراة فريقه أمام كوراساو، ما أثار موجة من التعليقات حول مدى تشدد القوانين التسويقية المصاحبة للبطولات العالمية.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبق للاتحاد الدولي أن اتخذ إجراءات مماثلة بحق علامات تجارية كبرى لا ترتبط بعقود رعاية رسمية مع البطولة. ومن أبرز الأمثلة تغطية شعار شركة عالمية للملابس على أحد الملاعب المستضيفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث جرى استبدال الاسم التجاري للمرفق الرياضي بمسمى محايد خلال فعاليات كأس العالم.

وفي مفارقة لافتة، استغلت الشركة الجدل الإعلامي المصاحب للقرار بطريقة مبتكرة، بعدما غيّرت صورة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نسخة من شعارها مغطاة كما ظهر في الملعب، محققة انتشاراً واسعاً بين المستخدمين.

ورغم نجاح الاتحاد الدولي في منع ظهور العلامة التجارية على أرض الملعب، فإن حضورها ظل بارزاً عبر حسابات العديد من نجوم كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي. وتشير تقارير إلى أن الشركة تستفيد من شعبية اللاعبين للترويج لسماعة جديدة لم يُعلن عنها رسمياً بعد، وسط توقعات بأن تتوفر بتصاميم وألوان متعددة قابلة للتخصيص.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على الصراع المستمر بين حقوق الرعاية الحصرية التي تدر مليارات الدولارات على البطولات الرياضية الكبرى، وبين محاولات العلامات التجارية الوصول إلى الجماهير العالمية عبر نجوم اللعبة الأكثر تأثيراً، حتى خارج حدود الإعلانات الرسمية.