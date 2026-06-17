3 أبناء على خطى الآباء بعد 32 عاماً.. مفارقة تاريخية في منتخب النرويج

شهدت مباراة العراق والنرويج في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 حدثاً استثنائياً لأول مرة في تاريخ المونديال، بعدما شارك ثلاثة لاعبين من منتخب النرويج، هم أبناء ثلاثة نجوم نرويجيين سابقين خاضوا نهائيات كأس العالم من قبل.

وفازت النرويج على العراق بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، ليتصدر منتخب «أحفاد الفايكنغ» المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا.

وشارك في المباراة الثلاثي إيرلينغ هالاند وألكسندر سورلوث وكريستيان ثورستفيدت، ليعيدوا إلى الأذهان ذكريات مفارقة طريفة في المونديال نفسه الذي أقيم في الولايات المتحدة عام 1994، وفقاً لما ذكره حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

ويعد الثلاثي أبناء نجوم المنتخب النرويجي الذين سبق لهم الظهور في مونديال 1994، الذي شهد مشاركة ألف إنغه هالاند والد إيرلينغ هالاند، بينما ألكسندر هو نجل غوران سورلوث، فيما يعد كريستيان نجل الحارس النرويجي الشهير إيريك ثورستفيدت.

وسجل هالاند وثورستفيدت خلال المباراة، بعدما أحرز هالاند الهدفين الأول والثاني، ثم سجل ثورستفيدت عقب دخوله بديلاً في الشوط الثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة النرويج في كأس العالم 2026 هي الرابعة في تاريخها، إذ عادت للمونديال بعد آخر مشاركة لها عام 1998 في فرنسا.