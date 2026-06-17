انتقادات جديدة لملعب نهائي كأس العالم

أثار أدريان رابيو، لاعب وسط فرنسا، حالة من القلق بشأن جودة أرضية ملعب نيويورك نيوجيرزي عقب فوز منتخب بلاده 3-1 على السنغال، الثلاثاء، في المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مكرراً بذلك حالة الإحباط التي أبداها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إزاء جفاف الأرضية.

وقال رابيو، الذي قدم تمريرة حاسمة في المباراة الأولى لفرنسا بالبطولة، إن الملعب المقرر أن يستضيف نهائي كأس العالم في يوليو/تموز لم يبدُ كملعب حقيقي بقدر ما بدا كسطح اصطناعي.

وأضاف رابيو للصحفيين: "الملعب.. لا أعرف حتى ما إذا كان من الممكن تسميته بذلك. بدا وكأنه سطح اصطناعي، صلب للغاية وقاس للغاية".

وقال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، لدى سؤاله عن الملعب خلال المؤتمر الصحفي، إنه يرى أنه ملعب من نوع مختلف.

وأضاف: "أعتقد أن هناك على الأرجح طبقة خرسانة تحته، فهو ذو ألياف قصيرة للغاية".

وأوضح ديشان أن الملعب بدا مختلفاً عما كان عليه في كأس العالم للأندية العام الماضي، قائلاً: "الارتداد مختلف بعض الشيء"، لكنه أشار إلى أن فريقه يتأقلم مع الظروف.

وأبدى البرازيلي فينيسيوس جونيور في وقت سابق قلقه بشأن جفاف الملعب بعد تعادل منتخب بلاده عليه 1-1 مع المغرب في المباراة الأولى للفريقين بالبطولة.

وقال فينيسيوس: "في الشوط الثاني، وبسبب الحرارة، يجف الملعب بسرعة كبيرة. وتصبح المباراة بطيئة للغاية ولا نستطيع الوصول لإيقاعنا".

وستواجه السنغال النرويج في المباراة التالية التي يستضيفها الملعب يوم 22 يونيو/حزيران.