هالاند يقود النرويج للفوز على العراق برباعية

خسر منتخب العراق 1-4 من نظيره النرويجي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة التاسعة لكأس العالم 2026، على ملعب جيليت في بوسطن، وذلك في المشاركة الثانية لـ"أسود الرافدين" في المونديال بعد 40 عاماً على ظهوره الأول عام 1986.

ورغم الخسارة، فإن المنتخب العراقي قدم أداء جيداً نسبياً، وكان نداً في فترات كثيرة للمنتخب النرويجي، لكن تراجع الأداء في منتصف الشوط الثاني أدى إلى الهزيمة.

ويدين "أحفاد الفايكنغ" بالفضل في الفوز لنجمه وهدافه الأول إيرلينغ هالاند، الذي قاد منتخب بلاده بتسجيل هدفين وصناعة هدف.

ووقع هالاند على أول أهدافه المونديالية، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 29 من عرضية من الجهة اليسرى حولها مباشرة في مرمى جلال حسن، ليمنح النرويج التقدم في النتيجة.

وأدرك العراق التعادل بهدف حمل توقيع المهاجم أيمن حسين بعد هجمة منظمة، حيث ارتقى لعرضية إبراهيم بايش، ووضعها برأسه بطريقة جميلة على يسار حارس النرويج في الدقيقة 39.

ولم تدم الفرحة العراقية طويلاً، بعدما تسبب خطأ من المدافع زيد تحسين في إعادة الكرة إلى الحارس جلال حسن، ليستغله هالاند بأفضل صورة مسجلاً الهدف الثاني للنرويج في الدقيقة 43.

وكاد إبراهيم بايش وأيمن حسين أن يعيدا العراق في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكنهما أهدرا فرصتين محققتين، لينتهي الشوط بتقدم النرويج 2-1.

ومع مطلع الشوط الثاني، ظهر المنتخب العراقي بشكل جيد، وكان الطرف الأكثر رغبة ومحاولات هجومية، إلا أنه افتقد الفاعلية اللازمة.

وعلى عكس مجريات الأمور، أنهى ليو أوستيغارد آمال العراق في العودة، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث بكرة رأسية في الدقيقة 76.

وأضاف كريستيان ثورستفيت الهدف الرابع في الدقيقة 90+7 بصناعة من هالاند، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلناً فوز النرويج برباعية.