إبراهيم مباي أصغر إفريقي يسجل في المونديال

دخل المهاجم السنغالي الشاب إبراهيم مباي تاريخ كرة القدم الإفريقية بعدما أصبح أصغر لاعب إفريقي وأصغر لاعب سنغالي يسجل هدفاً في نهائيات كأس العالم.

وسجل مباي هدف منتخب بلاده الوحيد في الخسارة أمام فرنسا 1-3، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة بمونديال 2026.

وجاء هدف مباي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث أصبح أصغر لاعب إفريقي يسجل في المونديال بعمر 18 عاماً و143 يوماً، ليمنح السنغال رقماً جديداً في سجل مشاركاتها بكأس العالم.

وانتزع مهاجم باريس سان جيرمان الرقم القياسي لأصغر هداف إفريقي في تاريخ المونديال، متجاوزاً مواطنه موسى واغي، الذي كان يحمل الرقم السابق بعدما سجل للسنغال أمام اليابان في كأس العالم 2018 بعمر 19 عاماً و263 يوماً.

ويضم سجل أصغر الهدافين الأفارقة في البطولة أيضاً الغاني هامينو درامان، الذي سجل أمام الولايات المتحدة في نسخة 2006 بعمر 20 عاماً و82 يوماً، يليه النيجيري جوليوس أغاهووا الذي هز شباك السويد في مونديال 2002 بعمر 20 عاماً و115 يوماً.