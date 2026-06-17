أسعار خيالية لتذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم

انتظر مشجعو منتخب إنجلترا لكرة القدم لفترة أطول من معظم جماهير المنتخبات الأخرى لبدء مشوار فريقهم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستهل منتخب الأسود الثلاثة مشواره اليوم الأربعاء بمواجهة منتخب كرواتيا على ملعب دالاس في الولايات المتحدة، وسط توقعات بحضور ما بين 12 ألفاً و15 ألف مشجع إنجليزي في كل مباراة بمرحلة المجموعات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن القسم المسؤول عن كرة القدم في الشرطة البريطانية، أن المشجعين الإنجليز اشتروا 89 ألف تذكرة تغطي جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات دون وجود إحصائية فردية محددة، في حين باع نادي السفر الرسمي للمشجعين الإنجليز حصته المخصصة البالغة 4022 تذكرة، بينما يظل عدد المشجعين المسافرين بشكل مستقل والمغتربين غير معروف بدقة، علماً بأن مونديال ألمانيا 2006 شهد الذروة التاريخية بحضور 350 ألف مشجع إنجليزي، مقابل 4 آلاف فقط سافروا إلى قطر قبل 4 أعوام.

وأثارت أسعار تذاكر المونديال الحالي جدلاً واسعاً منذ البداية، حيث وصفتها جماهير إنجليزية بـ"الخيانة" عند طرحها لأعضاء نادي السفر في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ فبعدما كانت أسعار مباريات المجموعات في مونديال قطر محددة بمبالغ 68.5 و164.5 و219 جنيهاً إسترلينياً، ارتفعت لمواجهة كرواتيا لتصل إلى 198 و373 و523 جنيهاً إسترلينياً، مما دفع الجماهير للجوء إلى موقع إعادة البيع الرسمي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يفرض رسوماً إضافية بنسبة 15%.

وتسبب الطلب المرتفع في نقص المعروض وارتفاع كبير بأسعار التذاكر المعروضة للبيع؛ حيث تراجع عدد التذاكر المتاحة لمباراة كرواتيا من 984 تذكرة يوم الجمعة الماضي إلى 293 تذكرة فقط، واستقر سعر أرخص تذكرة في الفئة الأولى عند 1310 جنيهات إسترلينية، بينما قفز سعر تذكرة الفئة الثانية من 874 جنيهاً إسترلينياً في أبريل/نيسان الماضي إلى 1254 جنيهاً إسترلينياً الثلاثاء، وارتفعت الفئة الثالثة من 682 جنيهاً إسترلينياً قبل شهرين إلى 1311 جنيهاً إسترلينياً.

وظهرت تذاكر مخصصة للاتحادات الوطنية على موقع فيفا لإعادة البيع بأسعار مضاعفة، حيث عُرضت تذكرة من الفئة القياسية للمشجعين بمبلغ 3192 جنيهاً إسترلينياً (تصل إلى 3671 جنيهاً بعد إضافة الرسوم)، وهو ما يعادل 10 أضعاف قيمتها الأصلية البالغة 380 جنيهاً إسترلينياً.

وعُرضت تذكرة أخرى بمبلغ 1178 جنيهاً إسترلينياً، كما ظهرت تذاكر للفئة الممتازة بسعر 1898 جنيهاً إسترلينياً، أي 4 أضعاف قيمتها الاسمية البالغة 523 جنيهاً إسترلينياً، في حين نجحت خطة الاتحاد الإنجليزي بحظر تسليم التذاكر الرخيصة البالغة 45 جنيهاً إسترلينياً للهواتف حتى مساء الاثنين في منع إعادة بيعها.

وأعرب عدد من المشجعين المتواجدين في دالاس عن استيائهم من التكاليف الباهظة لرحلة المونديال؛ حيث أوضح أحد المشجعين أنه دفع مع أصدقائه 850 جنيهاً إسترلينياً للتذكرة الواحدة، وهو ما يعادل قيمة تذكرة موسمية كاملة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطيران والإقامة والوجبات والمشروبات في الملاعب أحجم الكثيرين عن السفر.

وأكد مشجعون آخرون أنهم سافروا لدعم الفريق في مناطق المشجعين والحانات رغم إلغاء حجز فندقهم وفشلهم في تأمين تذاكر المباريات بسبب الأسعار المرتفعة التي تسببت في حرمان قطاع واسع من الجماهير.