قرار قضائي ينهي آمال بارتي في الظهور أمام بنما

رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية التماساً قدمته الحكومة الغانية لمراجعة قرار حظر دخول لاعب الوسط توماس بارتي إلى أراضيها، لتتأكد خسارة منتخب غانا لخدمات اللاعب في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب بنما في مدينة تورونتو الكندية مساء اليوم الأربعاء.

وتقدمت الحكومة الغانية بطلب لمراجعة القضية بعد رفض منح لاعب أرسنال السابق تأشيرة الدخول، وطالبت المحكمة بإصدار توجيهات لسلطات الهجرة الكندية تتيح للاعب تقديم طلب جديد، لكن محكمة أوتاوا قضت برفض الالتماس، لتتأكد مغادرته الحسابات الفنية للمواجهة الأولى في كأس العالم.

وتعود أسباب حظر دخول اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى الإجراءات الجنائية المستمرة بحقه في بريطانيا؛ حيث يواجه تم اعتداء بناءً على ادعاءات قدمتها 4 سيدات في الفترة بين عامي 2020 و2022، وهي اتهامات نفاها اللاعب تماماً، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العام المقبل.