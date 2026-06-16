احتفال إمام عاشور يذكر العالم بمشية ماكغريغور الشهيرة



أثار احتفال نجم منتخب مصر، إمام عاشور بعد هدفه في شباك بلجيكا اهتماماً تجاوز حدود المباراة، بعدما تعامل كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطة باعتبارها نسخة من المشية الشهيرة المرتبطة بالمقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور.



ولفتت الحركة الأنظار فور ظهورها على الشاشات العالمية، إذ تعرفها الجماهير في كل أنحاء العالم باسم «بيلي ستروت» اختصاراً لـ «بيليونير ستروت» وتعني «تبختر المليونير» بينما ينظر إليها الجمهور المصري باعتبارها أحد الاحتفالات المعتادة للاعب مع ناديه الأهلي المصري، ودائماً ما يحتفل بهذه الطريقة في المنافسات المحلية والإفريقية.



وكشف انتشار اللقطة عن اختلاف واضح في طريقة استقبالها، فالمشاهد المصري شاهد احتفالاً مألوفاً من أمام عاشور، في حين رأى المتابع الأجنبي أحد أشهر الاستعراضات المرتبطة بماكغريغور.



واعتاد لاعب الأهلي تنفيذ الحركة في مناسبات سابقة، قبل أن يمنحها الظهور على مسرح المونديال أكبر فرصة للوصول إلى جمهور لا يتابع الكرة المصرية بصورة منتظمة. وأعاد تداول الاحتفال الحديث عن المشية الشهيرة التي ارتبطت باسم ماكغريغور خلال مسيرته القتالية، رغم أن جذورها تعود إلى فينس مكمان الرئيس السابق لاتحاد المصارعة الحرة.



وتجاوزت «بيلي ستروت» عالم الرياضات القتالية منذ سنوات، بعدما ظهرت في ملاعب كرة القدم واحتفالات عدد من النجوم، لتتحول إلى حركة معروفة لدى جماهير الرياضة بمختلف ألعابها.



وأثبتت ردود الفعل المصاحبة للهدف أن الاحتفال الذي اعتاده جمهور الأهلي منذ فترة طويلة، يمكن أن يحمل معنى مختلفاً تمامًا عندما يشاهده جمهور عالمي يربطه مباشرة باسم كونور ماكغريغور.



تجدر الإشارة إلى أن هدف عاشور هو الأول للاعب مع منتخب مصر، وزاد من أهميته أنه جاء في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم.