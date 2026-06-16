بعد مباراة نيوزيلندا.. أمر بمغادرة فورية لمنتخب إيران من الولايات المتحدة

غادر منتخب إيران مدينة لوس أنجلوس الأمريكية فور انتهاء مباراته الأولى في كأس العالم أمام نيوزيلندا التي انتهت 2 – 2، وعاد مباشرة إلى معسكره التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية، استعداداً لمواصلة تحضيراته للمباراتين المقبلتين في دور المجموعات.

وقال مدرب المنتخب الإيراني أمير قلنوي عقب المباراة إن فريقه تلقى تعليمات بالمغادرة فوراً بعد نهاية اللقاء موضحاً: «بعد مباراة اليوم قيل لنا إنه يتعين علينا المغادرة فوراً والعودة إلى معسكرنا في تيخوانا».

وأضاف قلنوي أن المنتخب كان يفضّل البقاء ليلة إضافية في لوس أنجلوس من أجل الاستشفاء والتعافي قبل العودة إلى مقر المعسكر، مشيراً إلى أن البرنامج المعتمد فرض على البعثة السفر مباشرة بعد المباراة.

ويخوض المنتخب الإيراني تدريباته في تيخوانا بالمكسيك منذ انطلاق البطولة، فيما يتنقل إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في دور المجموعات.

ويواصل المنتخب استعداداته في المكسيك قبل العودة إلى الولايات المتحدة لخوض مباراته المقبلة ضمن منافسات كأس العالم.

ويواجه المنتخب الإيراني في المباراة المقبلة بلجيكا يوم الأحد المقبل، على ملعب صوفي في لوس أنجلوس.