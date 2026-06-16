الفيفا يعلن تخطي المونديال حاجز مليون متفرج



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن إجمالي الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 تجاوز حاجز مليون متفرج بعد مرور 16 مباراة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وكتب فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» محتفلاً بوصول عدد المتفرجين في المباريات إلى مليون مشجع، مشيراً إلى الإقبال الكبير على المباريات في نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ.



وأظهرت تقارير المباريات، بحسب الموقع الرسمي للفيفا، أن ملعب مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا شهد أعلى حضور جماهيري منذ انطلاق البطولة، حيث سجل ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي حضور 80,824 متفرجاً خلال المباراة الافتتاحية.



واستقبل ملعب نيويورك/نيوجيرسي 80,663 متفرجاً خلال مباراة البرازيل والمغرب، في حين حضر 70,492 متفرجاً مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في لوس أنجليس.



وسجلت مواجهة إيران ونيوزيلندا حضور 70,108 متفرجين في أتلانتا، في حين حضر 69,285 متفرجاً مباراة هولندا واليابان في دالاس.



وسجلت مباراة كوت ديفوار والإكوادور حضور 68,274 متفرجاً، في حين بلغ عدد الحضور في مباراة ألمانيا وكوراساو 68,021 متفرجاً.



وحضر 67,966 متفرجاً مباراة قطر وسويسرا، في حين سجلت مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر 67,640 متفرجاً.



وسجلت مباراة مصر وبلجيكا حضور 66,775 متفرجاً، في حين حضر 64,146 متفرجاً مباراة هايتي واسكتلندا.



وبلغ عدد الحضور في مباراة السعودية والأوروغواي 62,764 متفرجاً، بحسب بيانات المباريات الرسمية.



وقال فيفا إن البطولة، التي تقام بنظام 104 مباريات، تسير نحو تسجيل رقم قياسي جديد في إجمالي الحضور الجماهيري، في ظل تسجيل متوسط حضور يتجاوز 60 ألف متفرج للمباراة الواحدة في الجولات الأولى.



يأتي ذلك على الرغم من ظهور فراغات في مدرجات بعض المباريات خلال المواجهات السابقة، وسط انتقادات لفيفا بعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للجماهير، في الوقت الذي أعلن عن نفاد تذاكر بعض المباريات بالكامل.