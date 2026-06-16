ميرتس يهدي ترامب قميصاً للمنتخب الألماني يحمل رقم 47



على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع إيفيان الفرنسي، فاجأ المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدية بمناسبة عيد ميلاده، حيث أهداه قميصاً بألوان المنتخب الألماني لكرة القدم يحمل اسم ترامب والرقم 47.



ويشير الرقم إلى أن ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، التي تستضيف حالياً بطولة كأس العالم لكرة القدم. وكان ترامب قد احتفل أول أمس الأحد بعيد ميلاده الثمانين.



وسلم ميرتس القميص إلى ترامب قبل جلسة عمل مخصصة لمناقشة الوضع في أوكرانيا، بينما كان الرئيس الأمريكي قد جلس بالفعل إلى طاولة اجتماعات قمة السبع المستديرة. وتوجه ميرتس إلى مقعده ثم أخرج القميص من غلافه الورقي واتجه نحو ترامب.



وتسلم ترامب القميص وهو جالس، وصافح ميرتس شاكراً له، قبل أن يعاود التركيز سريعاً على مجريات الاجتماع. وبعد محاولة ثانية من ميرتس، الذي كان يقف خلف ترامب بشكل مائل، رفع الرئيس الأمريكي القميص أمام الكاميرات بحيث ظهر الاسم والرقم على ظهره، ثم وضعه مطوياً على الطاولة إلى جانبه.



ولم يجر حتى الآن التخطيط لعقد لقاء ثنائي بين ترامب وميرتس خلال قمة مجموعة السبع التي تستمر حتى غدٍ الأربعاء، في حين من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي لقاءات ثنائية عدة مع قادة آخرين مشاركين في القمة.