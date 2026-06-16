الإسباني أوريازابال يدخل تاريخ كأس العالم برقم نادر



دخل الإسباني ميكيل أوريازابال سجلات كأس العالم برقم غير معتاد، خلال تعادل منتخب بلاده سلبياً أمام الرأس الأخضر في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة بمونديال 2026.



ووفقاً لإحصائيات شبكة «أوبتا» أصبح مهاجم ريال سوسيداد أول لاعب منذ بدء توثيق البيانات في المونديال عام 1966 يخوض أول 30 دقيقة من مباراة في كأس العالم دون أن يلمس الكرة على الإطلاق.



وجاء هذا الرقم الاستثنائي نتيجة الانضباط الدفاعي الكبير لمنتخب الرأس الأخضر، الذي أغلق المساحات واعتمد على دفاع المنطقة ما حد من تأثير المهاجم الإسباني.



وجاء تعادل الرأس الأخضر التي تشارك لأول مرة في تاريخها في كأس العالم مع إسبانيا ليمثل أكبر مفاجآت المونديال حتى الآن منذ بدايته، بعدما كانت التوقعات تشير إلى أن بطل أوروبا سيكتسح «القروش الزرقاء» بنتيجة قياسية.



واتجه بناء الهجمات الإسبانية عبر الأطراف وخط الوسط، من خلال كوكوريا وماركوس يورينتي وبيدري ورودري، بينما بقي أوريازابال معزولاً عن مجريات اللعب.



وأسهم التألق غير العادي لحارس الرأس الأخضر، فوزينيا الذي توج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء في خروج منتخب بلاده بنقطة تاريخية.



وأثار التعادل تساؤلات بشأن خيارات المدرب لويس دي لا فوينتي، غير أن الرقم الغريب لأوريازابال بقي العنوان الأبرز للمواجهة.