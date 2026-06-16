«لعنة تمثال روكي» تهدد البرازيل وفرنسا والعراق في كأس العالم 2026



وجهت ولاية بنسلفانيا الأمريكية نصيحة لمشجعي عدد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، من بينها البرازيل والعراق وفرنسا، التي ستخوض مبارياتها في فيلادلفيا، داعية إياهم إلى عدم الاقتراب من تمثال الملاكم روكي أو إلباسه قمصان منتخباتهم. وجسد شخصية روكي الممثل الشهير سيلفستر ستالون في سلسلة الأفلام التي أذهلت العالم في ثمانينيات القرن الماضي.



والتمثال، الذي صنع من أجل الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، وجد طريقه إلى واجهة متحف الفنون في فيلادلفيا بعدما تبرع به ستالون للمدينة، فيما تعد رقصة روكي في المكان الذي وضع فيها التمثال من أشهر اللقطات في سلسلة الأفلام التي حققت نجاحاً عالمياً.



وقال بيان صادر عن موقع «زوروا فيلادلفيا»: «نرحب بحرارة بالوفود والجماهير القادمة من البرازيل وفرنسا والعراق وهايتي وغانا وكوراساو وكرواتيا، ونتمنى لمنتخباتهم التوفيق في البطولة، لكننا، بصفتنا مضيفين جيدين، نرى ضرورة أن نكون واضحين ونحذركم من «لعنة تمثال روكي»، وهي ظاهرة موثقة لدينا. لذا نحذركم من إلباس التمثال ألوان منتخباتكم أو التقاط صور له بتلك الهيئة، حتى لا تكون النهاية حزينة بالنسبة لكم. كان ينبغي علينا أن ننشر هذا التحذير قبل انطلاق البطولة، ونعتذر عن التأخير، لكن ها نحن نفعل ذلك الآن».



وباتت «لعنة تمثال روكي» من المعتقدات الشعبية الراسخة في فيلادلفيا، بحسب مصادر عدة، إذ تعرضت فرق عدة في كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة للهزيمة بعد أن ألبست التمثال ألوانها، ومن بينها فرق كانت مرشحة للفوز بلقب «السوبر بول»، لكنها خسرت بعد وضع ألوانها على التمثال.



وكان منتخب الإكوادور آخر ضحايا هذه الظاهرة، إذ التقط مشجعوه العديد من الصور أمام التمثال، كما ألبسوه القميص الأصفر الخاص بالمنتخب، قبل أن يتعرض للخسارة في اللحظات الأخيرة أمام منتخب كوت ديفوار، لتنتهي بذلك سلسلة من 19 مباراة متتالية بلا هزيمة للمنتخب اللاتيني.