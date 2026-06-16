رينارد يتولى تدريب تونس بعد إقالة لموشي

أعلن التلفزيون الرسمي في تونس تعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب تونس، خلفاً للمدرب صبري لموشي.

ونقل مراسل التلفزيون التونسي عن رئيس الاتحاد معز الناصري أن هيرفي رينارد سيتولى قيادة المنتخب في بقية مشوار المونديال الحالي بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المتوقع أن يصل رينارد إلى مدينة مونتيري المكسيكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ليباشر الحصة التدريبية الأولى مع منتخب «نسور قرطاج»، استعداداً للمباراة الثانية ضد اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتأتي إقالة لموشي بعد الخسارة القاسية لتونس 1-5 أمام منتخب السويد في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تضم أيضاً المنتخب الهولندي.

وذكر التلفزيون التونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن صبري لموشي غادر مقر إقامة المنتخب في المكسيك، بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

ويخوض منتخب تونس كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث يطمح لاجتياز مرحلة المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية في المونديال لأول مرة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الأخير بترتيب المجموعة بلا نقاط، فيما تتربع السويد على القمة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن منتخبي اليابان وهولندا، اللذين تقاسما المركز الثاني عقب تعادلهما 2-2 في الجولة الافتتاحية.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.