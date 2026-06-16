تحليل| الرأسيات تحسم صراع بيلسا ودونيس التكتيكي

جاءت مواجهة السعودية وأوروغواي، التي انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026، بمثابة صراع تكتيكي خالص بين مدرستين مختلفتين، تمثلت في واقعية اليوناني جورجيوس دونيس، وفلسفة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الهجومية.

دخل دونيس اللقاء مدركاً أن منافسة أوروغواي ومجاراتها في الضغط العالي ستكون مخاطرة غير محسوبة، لذا اختار كتلة دفاعية متوسطة إلى منخفضة، مع تقليص المساحات بين الخطوط وإجبار لاعبي «السيليستي» على تدوير الكرة في الأطراف بدلاً من الاختراق المباشر.

بينما ظهر بيلسا وفياً لفلسفته المعتادة، بالاعتماد على الضغط المتقدم والكثافة الهجومية، ورغبة دائمة في استعادة الكرة سريعاً، لكن هذه الرغبة لم تتحقق على أرض الملعب، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد صعوبة لأوروغواي في إيجاد الحلول الهجومية، مع استمرار محاولات المنتخب السعودي في الحفاظ على التنظيم وإغلاق المساحات.

وكان المشهد الأبرز في المواجهة عبر العرضيات والرأسيات التي حسمت النتيجة، وبنفس السيناريو جاء هدفا اللقاء، سواء هدف التقدم السعودي أو هدف التعادل لأوروغواي، عرضية داخل المنطقة، ثم رأسية ارتدت من الحارس، ثم متابعة في الشباك.

وتقدمت السعودية قبل نهاية الشوط الأول بعدما تابع عبد الإله العمري كرة داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من ارتباك دفاعي وخروج غير موفق للحارس فرناندو موسليرا، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل الاستراحة.

وازداد ضغط منتخب أوروغواي في الشوط الثاني مع تعديلات بيلسا، سواء عبر زيادة الحضور داخل منطقة الجزاء أو منح لاعبيه حرية أكبر في التحرك بين الخطوط، غير أن هدف التعادل لم يكن نتاج تلك التحولات، إذ جاء بالطريقة ذاتها تقريباً، كرة هوائية، ضربة رأس أولى، ثم متابعة استغل خلالها ماكسيميليانو أراوخو حالة الارتباك داخل المنطقة وخطأ محمد العويس.

ورغم أن دونيس نجح في تعطيل أفكار بيلسا في الشوط الأول، فإنه لم ينجح في إدارة أفضلية التقدم أو حماية شباكه في اللحظات الحاسمة، بينما لا يبدو المدرب الأرجنتيني المخضرم منتصراً في النهاية، بعدما احتاج إلى خطأ دفاعي وسلاح تقليدي لتجنب الخسارة، رغم فارق الجودة والإمكانات الذي يصب نظرياً في صالح منتخب «السيليستي».