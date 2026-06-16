"الأخضر" يكسر رقماً احتفظت به أوروغواي 12 عاماً

بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة الافتتاحية خلال مشاركتيه الأخيرتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم، تلقى منتخب أوروجواي هدفا مباغتا أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بمونديال 2026.

واستقبلت شباك منتخب أوروجواي هدفا عن طريق عبدالإله العمري، مدافع منتخب السعودية، في الدقيقة 41 من عمر المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأحرز عبد الإله العمري، لاعب النصر السعودي، هدف (الأخضر) الأول، بعدما تابع كرة مرتدة من فرناندو موسليرا، حارس مرمى منتخب أوروجواي، بعد ركلة ركنية ارتقى لها محمد كنو بضربة رأس قوية.

وكان آخر مرة اهتزت فيها شباك أوروجواي في مباراتها الافتتاحية بالمونديال، خلال نسخة المسابقة التي أقيمت بالبرازيل 2014، حينما تلقت خسارة قاسية 1 / 3 أمام كوستاريكا.

وفي أولى مبارياته بالنسخة التالية للمونديال، عام 2018 في روسيا، تغلب منتخب أوروجواي 1 / صفر على نظيره المصري، قبل أن يواصل الاحتفاظ بنظافة شباكه في لقاءاته الافتتاحية بالبطولة في النسخة الماضية عام 2022 بقطر، حينما تعادل بدون أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية.