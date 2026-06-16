20 ثانية تكفي.. لوكاكو يثبت قيمته مع بلجيكا في المونديال

لم يمض على دخول روميلو لوكاكو الملعب سوى ما يزيد قليلاً على 20 ثانية، حتى أجبرت قوته ومثابرته المدافع المصري محمد هاني على تحويل الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، مما يؤكد أهمية هذا المهاجم بالنسبة للمنتخب البلجيكي في كأس العالم لكرة القدم.

وتعادلت بلجيكا 1-1 مع مصر في المجموعة السابعة، يوم الاثنين، بعدما منح إمام عاشور التقدم للمنتخب القادم من شمال أفريقيا في الشوط الأول.

وكانت بلجيكا تكافح من أجل تسجيل هدف التعادل حتى دخل لوكاكو القوي الملعب وأحدث تأثيراً فورياً، إذ جذب انتباه مدافعين اثنين، بينما حول هاني الكرة إلى شباكه بالخطأ.

وقضى المهاجم جزءاً كبيراً من العام الماضي بعيداً عن الفريق، إذ لم يلعب سوى 69 دقيقة فقط مع نابولي الإيطالي في الموسم الماضي.

لكن منذ عودته للمشاركة مع بلجيكا في مباراتين وديتين في يونيو/ حزيران، أثبت لوكاكو قيمته.

وسجل هدفه الدولي رقم 90 في الفوز 2-0 على كرواتيا، كما صنع هدفاً بعد دخوله بديلاً في الفوز الكبير 5-0 على تونس.

وربما لن يكتب الهدف في مرمى مصر باسمه في السجلات، لكنه كان صاحب التأثير الأكبر فيه.

البديل المؤثر

لا يزال لوكاكو غير جاهز بدنياً لبدء المباريات بعد غياب طويل عن الملاعب، لكن بلجيكا تأمل أن يتحول قريباً من بديل مؤثر إلى لاعب أساسي.

وقال رودي جارسيا، مدرب بلجيكا: «علينا التقدم خطوة بخطوة. نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة مع لوكاكو».

وأضاف: «هذا هو هدفنا الأول، وإذا استطاع أن يلعب دور البديل المؤثر، ويدخل الملعب ويسجل في كل مرة، فسيكون ذلك رائعاً».

وتابع: «أنا سعيد من أجله، وعندما تكون منافساً وترى لوكاكو يدخل أرض الملعب فمن المحتمل أن تشعر بالخوف وأن يزداد قلقك».

ولم يعد لوكاكو يتمتع بالسرعة أو الحركة التي كان يتمتع بها في الماضي، بل يعتمد على القوة والذكاء في التعامل مع المدافعين.

ولا يتحلى شارل دي كاتيلير، الذي بدأ المباراة ضد مصر، بنفس الخصائص، بينما يفتقر دودي لوكيباكيو للخبرة الدولية الكافية. أما المهاجم الآخر في القائمة، ماتياس فرنانديز-باردو، فقد يكون مشروع لاعب للمستقبل.

وإذا تمكنت بلجيكا من منح لوكاكو مزيداً من الدقائق، فستزداد فرصها في الفوز بأول لقب لها في كأس العالم بشكل كبير.

وتخوض بلجيكا مباراتها التالية ضد إيران يوم الأحد، قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد نيوزيلندا في 26 يونيو/ حزيران، وسيركز كلا الفريقين على إيجاد طرق لإيقاف خطورة لوكاكو.