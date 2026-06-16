مدرب النرويج: مرروا الكرة لهالاند

قال ستوله سولباكن، مدرب النرويج، إن المهاجم إرلينغ هالاند متحمس للغاية لمواجهة العراق، اليوم الثلاثاء، في أول مباراة لبلاده في كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاماً، مؤكداً أن زملاءه في الفريق سيسعون إلى منحه الفرص لمواصلة هوايته التهديفية.

وقال سولباكن إن هالاند، الذي سجل 16 هدفاً في ثماني مباريات بالتصفيات التأهيلية، وهو ضعف رصيد أي لاعب آخر في أوروبا، يبدو أنه عاد إلى أفضل مستوياته بعدما منحه مانشستر سيتي قسطاً من الراحة في نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك منحته النرويج فترة راحة قبل كأس العالم.

وقال للصحفيين: «لدينا أمل كبير في تأثيره، أتمنى أن نتمكن من الاستمرار في منحه الفرص، فإذا منحت إرلينغ الفرص، يكون أقرب للتسجيل».

وأشاد سولباكن، لاعب الوسط السابق الذي خاض 58 مباراة مع النرويج، بالقائد مارتن أوديغارد، الذي قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في التصفيات الأوروبية، رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال المدرب إن هذا الغياب ساعد النرويج على التطور: «لقد نضج اللاعبون من حوله بسبب ذلك، لذا أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم».

وتستهل النرويج مشوارها في كأس العالم على ملعب نيو إنجلاند باتريوتس في ضواحي بوسطن أمام منتخب العراق، الذي تأهل للبطولة بعد ماراثون من 21 مباراة، بالإضافة إلى الضغوط والإجهاد الإضافي الناجم عن صعوبات السفر بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأبرز سولباكن الانضباط التكتيكي لمنتخب العراق واعتماده على التكتل الدفاعي، إلى جانب خطورته عبر الكرات العرضية.

وقال: «من الواضح أن المدرب يمتلك خبرة كبيرة جداً في مثل هذه المباريات، بالنظر إلى نجاحاته مع منتخب أستراليا»، في إشارة إلى جراهام أرنولد، الذي قاد أستراليا إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، قبل الخسارة أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب.