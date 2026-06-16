أراوخو ينقذ أوروغواي من الخسارة أمام السعودية

تعادل منتخب السعودية مع أوروغواي 1-1 في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم، بعدما تقدم عبد الإله العمري للأخضر قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل قرب النهاية.

وجاءت بداية المباراة متوسطة من كلا المنتخبين، قبل أن تفرض أوروغواي سيطرتها بعد استراحة الترطيب، لكن الحارس محمد العويس تصدى لضربة رأس من فيدريكو فيناس بعد نصف ساعة من اللعب.

واستعاد المنتخب السعودي إيقاعه، وشكل خطورة من الركلات الركنية التي نُفذت بطريقة مميزة، حتى نجح المدافع عبد الإله العمري في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 41.

وبحث منتخب أوروغواي مع بداية الشوط الثاني عن إدراك التعادل، لكن التنظيم الدفاعي السعودي وتألق العويس حافظا على النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة، تابع أراوخو كرة مرتدة من حارس السعودية، بعدما تصدى لضربة رأس قوية من فيناس، ليسجل هدف التعادل لمنتخب أوروغواي.

وتبادل المنتخبان المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف الفوز، إذ سدد سعود عبد الحميد كرة علت المرمى، بينما تصدى العويس لمحاولة فيدريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

وتلعب السعودية يوم الأحد المقبل ضد إسبانيا، بينما تواجه أوروغواي منتخب الرأس الأخضر في اليوم ذاته.