3 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026

يتشارك ثلاثة لاعبين صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 الجارية في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبعد مرور خمسة أيام على انطلاق البطولة، تواجد ثلاثة لاعبين في المركز الأول برصيد هدفين، وذلك قبل نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويبرز اسم الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، ضمن الهدافين برصيد هدفين، سجلهما في المواجهة الأولى أمام كوراساو بالمجموعة الخامسة بالبطولة، والتي شهدت تحقيق منتخب بلاده فوزاً كبيراً بنتيجة 7-1 في مستهل مشواره.

فيما تألق فلوريان بالوجان، مهاجم منتخب أمريكا وموناكو الفرنسي، وسجل هدفين في شباك باراغواي، في بداية مشوار المنتخب الأمريكي بالبطولة التي يشارك في تنظيمها مع المكسيك وكندا.

كما سجل السويدي ياسين العياري، لاعب برايتون الإنجليزي، هدفين في شباك تونس في المباراة التي انتهت بتحقيق منتخب بلاده فوزاً كبيراً بنتيجة 5-1، ليتشارك صدارة ترتيب الهدافين.