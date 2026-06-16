إنفانتينو: كأس العالم 2026 بدأ بأفضل من المتوقع

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن انطلاقة بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تجاوزت التوقعات.

وبعد حضور إنفانتينو خمس مباريات في ملاعب موزعة على الدول المضيفة الثلاث، قال رئيس «فيفا»: «الانطلاقة كانت ناجحة للغاية، وتجاوزت توقعاتنا».

كما أعرب إنفانتينو عن سعادته بالأجواء الرائعة وامتلاء المدرجات بالجماهير، حيث تجاوز متوسط الحضور الجماهيري 63 ألف متفرج خلال أول ثماني مباريات.

وأشاد رئيس «فيفا» أيضاً بالمستويات الفنية وارتفاع التنافسية عالمياً، واستشهد بمباراة سويسرا وقطر، التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب سان فرانسيسكو باي إيريا.

وأشار إنفانتينو، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لم تكن هذه المواجهة أي مباراة افتتاحية لإحدى الدول الثلاث المستضيفة، ومع ذلك تواجد 68 ألف متفرج في مباراة قطر وسويسرا في سان فرانسيسكو».

وواصل: «لقد كانت مباراة رائعة، ونتيجتها كانت مفاجئة للبعض، بينما لم تفاجئ آخرين».

واختتم جياني إنفانتينو: «كرة القدم أصبحت اليوم أكثر تنافسية في جميع أنحاء العالم، الجميع بإمكانه ممارسة كرة القدم، وذلك بفضل العمل الذي تقوم به جميع الدول».

وتعد بطولة 2026 أول نسخة لكأس العالم تقام في ثلاث دول مختلفة، والأولى أيضاً التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، بعدما كان يشارك 32 منتخباً خلال سبع نسخ متتالية في أعوام 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022.