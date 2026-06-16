مدرب بلجيكا: مصر عقدت مهمتنا.. والتعادل أفضل من الخسارة

شدد مدرب المنتخب البلجيكي رودي جارسيا، على صعوبة المواجهة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أن منتخب «الفراعنة» ضاعف من معاناة فريقه خلال اللقاء.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل 1-1 مع منتخب بلجيكا، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقدم إمام عاشور بهدف لمصر في الدقيقة 20، قبل أن يحرز منتخب بلجيكا هدف التعادل عبر «النيران الصديقة»، عقب تسجيل محمد هاني، ظهير أيمن منتخب «الفراعنة»، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات إعلامية عقب المباراة إن فريقه واجه اختباراً صعباً أمام منتخب يتميز بالقتالية والشراسة، موضحاً أن منتخب مصر نجح في تسجيل هدف التقدم، ودافع بشكل جيد معتمداً على الهجمات المرتدة التي عقدت مهمة لاعبيه في العودة بالنتيجة.

وأوضح جارسيا أن أسلوب لعب الفراعنة خلق متاعب كبيرة للاعبيه، لتنتهي المواجهة بتعادل اعتبره أفضل من الخسارة أمام المنافس المباشر في المجموعة، وفقاً لتصريحاته.

ونوه مدرب المنتخب الملقب بـ«الشياطين الحمر» بمستوى المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو، الذي ساهم في هدف التعادل وزاد من حدة ضغط الهجوم البلجيكي بفضل لياقته والخطورة التي يشكلها داخل منطقة الجزاء.

وأشار جارسيا إلى أن المنتخب البلجيكي كان يدرك أهمية المباراة باعتبارها مواجهة أمام منافسه المباشر على التأهل، مضيفاً: «لم نحقق الفوز، لكننا لم نخسر أيضاً».

كما أشار إلى أن الظروف المناخية زادت من صعوبة المهمة، موضحاً أن اللعب في منتصف النهار وعلى أرضية صلبة وفي ظل حرارة مرتفعة تطلب من لاعبيه بذل مجهود بدني أكبر طوال أطوار اللقاء.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين إيران وبلجيكا.