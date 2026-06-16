محمد هاني يكرر رقم أحمد فتحي السلبي في كأس العالم

نجح منتخب بلجيكا في تسجيل هدف التعادل في شباك منتخب مصر، في المباراة التي أقيمت بينهما في سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبعد تقدم مصر في الشوط الأول عن طريق إمام عاشور، سجل منتخب بلجيكا هدف التعادل بهدف عكسي تسبب فيه محمد هاني، ظهير أيمن الفراعنة.

وجاء الهدف في الدقيقة 66 بعد عرضية باتجاه البديل لوكاكو من الجهة اليمنى، ليتدخل هاني محاولاً إبعاد الخطر، لكن الكرة هزت شباك مصطفى شوبير حارس مصر.

وبات هاني ثاني لاعب مصري يسجل هدفاً عكسياً في المونديال، وذلك بعد الهدف الذي سجله أحمد فتحي بالخطأ في مرمى مصر خلال مواجهة روسيا، التي انتهت بخسارة الفراعنة 1-3 في مونديال 2018.

وتضم المجموعة السابعة أيضاً منتخبي إيران ونيوزيلندا، اللذين يلتقيان صباح الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ذاتها.