إمام عاشور «رجل مباراة» بلجيكا.. حزين رغم الجائزة

فاز إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، بجائزة رجل مباراة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء الاثنين، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز.

وأحرز إمام عاشور هدف مصر الوحيد في الدقيقة 19، وتعادلت بلجيكا بهدف ذاتي سجله محمد هاني، ظهير أيمن الفراعنة، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66.

واحتفل عاشور، لاعب الأهلي المصري، بكونه رابع لاعب في تاريخ بلاده يهز الشباك في كأس العالم بعد كل من عبد الرحمن فوزي في مونديال 1934 بإيطاليا، ومجدي عبد الغني في مونديال 1990 بإيطاليا أيضاً، ومحمد صلاح الذي سجل هدفين في مونديال روسيا 2018.

وسجل إمام عاشور أسرع هدف في تاريخ مصر بكأس العالم، ليحطم رقم صلاح الذي سجل بعد مرور 22 دقيقة من مباراة مصر والسعودية في كأس العالم 2018، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1 وخروج الفراعنة من الدور الأول بثلاث هزائم.

وعلق اللاعب المصري على التعادل بعد المباراة قائلاً: «كلنا نشعر بالحزن، لأننا أهدرنا هدفاً واثنين وثلاثة، وكنا نتمنى الفوز بالمباراة، ولكن أهدرنا الكثير من الفرص».

وأضاف في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني، وكذلك الجماهير التي ساندتنا في المباراة، والآن علينا التركيز في المباراة القادمة».

واختتم إمام عاشور: «اسم مصر كبير، والفريق يضم أفضل اثنين لاعبين في العالم (محمد صلاح وعمر مرموش)، لم نأت لنكون ضيوف شرف، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة القادمة».

وسيلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد نيوزيلندا في مباراة تقام فجر الاثنين المقبل، بينما ستلعب بلجيكا ضد إيران.