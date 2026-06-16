مصر تؤجل حلم الفوز الأول بالمونديال بعد تعادل مثير مع بلجيكا

تعادل منتخب بلجيكا مع نظيره المصري 1-1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وجاء التعادل ليكون الثالث للمنتخب المصري عبر تاريخه في البطولة، بعدما سبق له التعادل مع هولندا وأيرلندا في مونديال 1990 في إيطاليا.

ومنع هذا التعادل منتخب مصر من تحقيق أول فوز له في تاريخه بالمونديال، ليتأجل الحلم للمباراة المقبلة أمام نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل.

وبات ذلك التعادل هو الثالث للمنتخبات العربية في البطولة، بعد تعادل قطر مع سويسرا، والمغرب مع البرازيل بالنتيجة نفسها ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما حقق منتخب بلجيكا التعادل الثاني له مع المنتخبات العربية في المونديال، بعدما سبق له التعادل مع تونس 1-1 في نسخة عام 2002 في كوريا واليابان.

وفشل منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المونديال، بعدما خسر أمام المغرب وتعادل مع كرواتيا في آخر مباراتين بمونديال 2022 في قطر، الذي ودعه من الدور الأول، ويعود فوزه الأخير إلى الجولة الأولى بالنسخة نفسها على حساب كندا بهدف نظيف.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 20 عن طريق إمام عاشور، ثم سجل زميله محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.