في نسخة كأس العالم 2026 world cup لم تعد عوائد كأس العالم محصورة في حقوق البث أو تذاكر المباريات؛ لقد انتقل الثقل الاقتصادي إلى قطاع الضيافة والمأكولات الذي تحول إلى شريان مالي يضخ الملايين يومياً.

وبينما انشغلت الجماهير بمتابعة الأداء الرياضي في دور المجموعات، كانت "فيفا" والشركات المشغلة تدير منظومة تسويقية عالية الكفاءة أثمرت عن فاتورة "سناك" صادمة بلغت 144 مليون دولار في مرحلة واحدة فقط.

نحن أمام نموذج "الاستهلاك الموجه"؛ حيث تُباع التجربة الرياضية مقرونةً بنمط استهلاكي يفرض نفسه، محولاً كل زاوية في الملاعب إلى نقطة بيع إلكترونية، تدفع التوقعات لتتجاوز حاجز الـ 400 مليون دولار بنهاية البطولة، لتعيد رسم خريطة الإنفاق في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.

هيمنة الاحتكار

يُشكل قطاع المأكولات والمشروبات المحرك الخفي للأرباح، حيث تحول من مجرد خدمة جانبية إلى "ماكينة إيرادات" مركزية تديرها "فيفا".

ففي التقرير المالي السنوي لـ "فيفا" الصادر في يونيو 2026، أوضحت البيانات أن إيرادات المأكولات والمشروبات في دور المجموعات بلغت 144 مليون دولار.

ويعود هذا الرقم بفضل نموذج "الموقع النظيف" (Clean Site Regulation)؛ وهو نظام يفرض تجميداً قانونياً لعقود الموردين المحليين لصالح شبكة توريد مركزية، مما ضمن لـ "فيفا" سيطرة مطلقة رفعت هوامش الربح التشغيلي بنسبة 22%، ليحقق هذا القطاع أرباحاً صافية بلغت حوالي 31.7 مليون دولار خلال الجولات الأولى فقط.

تباين الفاتورة

تتجلى الفجوة الاقتصادية في سياسات التسعير وفقاً لرصد "مجلة أعمال الرياضة" (Sports Business Journal) في 10 يونيو 2026، حيث يواجه المشجعون تبايناً حاداً؛ ففي المنطقة المركزية داخل الملاعب، يتراوح سعر "الوجبة المدمجة" بين 22 إلى 35 دولاراً، وهو سعر يتضمن ما يُعرف بـ "ضريبة فيفا الخفية".

في المقابل، توفر المطاعم المحيطة بالاستاد، خارج قبضة "الموقع النظيف"، خيارات أكثر تنافسية تتراوح بين 15 إلى 24 دولاراً.

هذا التباين جعل من الوجبة رمزاً للفجوة؛ فبينما يشتري المشجع داخل الملعب "امتياز" السرعة، يكتشف المشجع الذكي -الذي كشفت دراسة "بايبال" (PayPal) في مايو 2026 أنه يمثل 70% من الجمهور- أن تطبيقات التوصيل خارج الملعب توفر له تكلفة تصل إلى 40% أقل.

هوس القرمشة

أصبح "اقتصاد الوجبات الخفيفة" (Snacks) منجماً ذهبياً؛ حيث سجلت أعلى معدل دوران للمخزون، وفقاً لـ "مؤشر أسعار التجزئة في الفعاليات الكبرى" الصادر عن مؤسسة (FMI) في 14 يونيو 2026.

وتتصدر قائمة "الترند" أصناف تصفها تقارير "أغذية التجزئة الرقمية" الصادرة في 13 يونيو 2026 بأنها الأكثر ربحية، كالفشار المبتكر (12-18 دولاراً)، وأصابع البروتين (8-12 دولاراً)، والمكسرات المتبلة (14 دولاراً).

هذه الوجبات ليست مجرد منتجات، بل أدوات تسويقية صُممت لتتوافق مع "سرعة التداول" الرقمي.

على صعيد الأسعار، يؤكد "تحليل أسعار المستهلك في الملاعب" الصادر في 15 يونيو 2026 أن هناك فجوة تصل إلى 50% مقارنة بالسوق العادي، وهو ما يُعزى إلى "اقتصاد الأسر" (Captive Audience Economy) حيث يُجبر المشجع على الشراء داخل الملعب بسبب حظر الأطعمة الخارجية.

ويُفسر تقرير "سيكولوجية الاستهلاك الرياضي" الصادر في 11 يونيو 2026 تقبل هذه الأسعار بأن المشجع يعتبرها جزءاً من "تجربة البطولة"؛ وهو ارتباط عاطفي استثمرته الشركات لرفع مبيعات "السنك" التي يتوقع أن تتجاوز 400 مليون دولار بنهاية البطولة.