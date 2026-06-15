مفاجأة تنهي الجدل.... غوارديول يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

حسم المدافع الكرواتي جوسكو غوارديول موقفه من مستقبله مع مانشستر سيتي، في وقت تصاعدت فيه التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة، خاصة بعد الاهتمام المتزايد من أندية أوروبية كبرى.

خلال الأسابيع الماضية، انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى دخول أندية بارزة، من بينها ريال مدريد وبرشلونة، في سباق التعاقد مع المدافع البالغ من العمر 24 عاماً، والذي انضم إلى مانشستر سيتي في صفقة قُدرت بنحو 77 مليون جنيه إسترليني، ولا يزال مرتبطاً بعقد يمتد لعامين إضافيين.

وتزامنت هذه الشائعات مع مرحلة انتقالية داخل النادي الإنجليزي، بعد الحديث عن تغييرات محتملة على مستوى الجهاز الفني، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن مستقبل عدد من النجوم.

خطوة حاسمة

لكن الصحفي المختص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو كشف أن غوارديول اتخذ قراره بالبقاء، مشيراً إلى أن النادي بصدد إنهاء إجراءات تمديد عقده حتى عام 2031، في خطوة تُعد حاسمة لتثبيت استقرار الخط الخلفي للفريق.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الاتفاق الجديد بات في مراحله النهائية، ولم يتبق سوى خطوات رسمية قبل الإعلان عنه بشكل كامل، ما يعني استمرار اللاعب في ملعب الاتحاد لسنوات طويلة مقبلة.

في المقابل، أفادت تقارير بأن ريال مدريد كان يدرس تقديم عرض يتراوح بين 60 و69 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المدافع الشاب، إلا أن قيمة اللاعب ودوره داخل منظومة مانشستر سيتي جعلا فكرة رحيله غير مرجحة منذ البداية.

كما ارتبط اسم اللاعب أيضاً باهتمام أندية أخرى في إسبانيا، لكن دون أن يتحول ذلك إلى مفاوضات رسمية حاسمة.

تغييرات فنية

يأتي قرار التجديد المحتمل في وقت يسعى فيه مانشستر سيتي إلى الحفاظ على ركائزه الأساسية، خاصة في ظل مرحلة إعادة بناء متوقعة بعد التغييرات الفنية الأخيرة.

ويرى مراقبون أن استمرار غوارديول يمثل مكسباً مهماً للفريق، نظراً لدوره الدفاعي المتطور وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي، ما يمنح المدرب مرونة تكتيكية كبيرة في المواسم المقبلة.

رسالة واضحة

بهذا التطور، يبعث مانشستر سيتي برسالة واضحة مفادها أنه لا ينوي التفريط في أحد أبرز عناصره الدفاعية، بينما يغلق غوارديول الباب أمام التكهنات التي ربطته بالرحيل نحو الليغا الإسبانية، مؤكداً استمراره ضمن مشروع النادي على المدى الطويل.