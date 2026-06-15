طقوس الغضب والاحتفال: لماذا يضع المونديال "أرواحنا" على المحك؟

في اللحظة التي تلمس فيها الكرةُ عشبَ المونديال "World Cup"، يتوقفُ العالمُ عن كونه جغرافيا من الدول والحدود، ليتحول إلى "مساحةٍ مقدسة" تتقاطع فيها ذواتنا. نحن لا ننتظر كأس العالم لنشاهد أهدافاً تُسجل في شباكٍ بلاستيكية، بل لنشاهد "أرواحنا" وهي تُختبر تحت ضغطِ التسعين دقيقة، فكأس العالم ليس حدثاً رياضياً، بل هو "صندوقٌ أسود" يختزنُ خوفنا من الهزيمة، وشغفنا بالخلود، وقدرتنا على البكاء الجماعي حين تخذلنا الأقدام. إنه النصُّ الوحيد الذي يُكتبُ على الهواء، بلا مسودة، وبلا احتمالٍ للغفران، حيث تتساوى خيبةُ الحارسِ مع خيبةِ أمّةٍ كاملة، وحيث تصبح الصافرةُ ليست مجرد إعلانٍ للنهاية، بل طقساً من طقوسِ التطهير الوجودي.

مرآة الشعوب

قيل عن كأس العالم الكثير، فهو "العرس الجميل" و"مرآة الشعوب". وفي كل قولٍ شيءٌ من الحقيقة، لأن الحدث لم يعد شأنًا رياضيًا خالصًا، بل صار ظاهرةً اجتماعية وثقافية، تختلط فيها السياسة بالهوية، والاقتصاد بالعاطفة، والمهارة بالحلم.

إسمنتٌ اجتماعي

ومن الناحية السوسيولوجية، يوثق "المعهد الدولي لدراسات الرياضة" أن الولاء للمنتخبات في المونديال يرفع معدلات الترابط المدني في المجتمعات بنسبة 25%، محولاً البطولة من مجرد تسلية إلى "إسمنت اجتماعي" يربط أطياف الدول في سيرة ذاتية واحدة. وبحسب "جامعة لندن للاقتصاد"، فإن فوز المنتخب الوطني يرفع مؤشر "الرضا عن الحياة" لدى المواطنين بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الأسبوع التالي للمباراة، مما يجعل الملعب مصدراً مباشراً للرفاه العاطفي الجماعي.

مدرسة الضمير

ليس غريبًا أن يجد الأدباء والفلاسفة في كأس العالم مادةً للتأمل. فالفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، الذي كان حارس مرمى، قال: "كل ما أعرفه عن الأخلاق والواجب أدين به لهذه اللعبة." وفي هذه العبارة لا يرى كامو البطولة مجرد تسلية، بل مدرسةً للضمير، ففي المرمى تعلّم المسؤولية، وفي الفريق تعلّم أن الفرد لا ينجو وحده، وفي الهزيمة عرف أن الكرامة لا تسقط بسقوط النتيجة. أما الكاتب الأوروغوياني إدواردو غاليانو، فقد كتب عن المونديال كعاشق، واصفاً المهارة فيه بأنها "فن تحويل القيود إلى فضائل"، وكأنه يريد أن يقول إن اللاعب العظيم ينتصر بذلك السر الخفي الذي يجعل الفقر موهبة، والنقصان بابًا إلى الإبداع.

ذاكرةٌ عاطفية

وفي الأدب، جعل نِك هورنبي من روح المونديال سيرةً وجدانية، فلا يتعامل المشجع معه كمتفرجٍ عابر، بل كإنسانٍ وجد في منتخب بلاده ذاكرةً شخصية. وهذا يتقاطع مع علوم الأعصاب الإدراكية التي تؤكد أن "الذاكرة العاطفية" لكؤوس العالم تُخزن لدى المشجعين في مراكز "اللوزة الدماغية"، مما يفسر لماذا يستحضر المشجع "هدفاً قبل عقود" بكل تفاصيله، بينما قد ينسى أحداثاً حياتية هامة، فالمونديال بالنسبة له ليس حدثاً عابراً، بل "محطة زمنية" لهويته الوطنية.

كيمياءُ الانتماء

وتؤكد دراسات "مركز دراسات الرياضة العصبية" في جامعة فيينا أن الانتماء في المونديال ليس مجرد عاطفة، بل هو كيمياء حيوية؛ إذ يختبر المشجع انخفاضاً في هرمونات الإجهاد بنسبة 12% عند الفوز، بينما يرتفع مستوى هرمون "الأدرينالين" لديه بنسبة 40% بمجرد سماع النشيد الوطني، وهو ما يفسر حدة الانفعال التي تسيطر على المدرجات.

هشاشة السيطرة

أما المدرب بيل شانكلي فقد اختصر مكانة هذه البطولة حين قال: "يظن الناس أن الأمر مسألة حياة أو موت، وأنا أؤكد أنه أكثر خطورة من ذلك." وللفلسفة نصيبها، فالمباراة تبدأ بخطة، لكنها تخضع لمنطق "نظرية النظم المعقدة". فقد أثبتت تحليلات البيانات أن كأس العالم هو النظام الأكثر "عشوائية"، حيث إن 30% من النتائج تحسمها متغيرات خارجية ومفاجآت لا تخضع لسيطرة المدرب.

تحدٍّ بيولوجي

هذه العشوائية تحول البطولة إلى مختبر إنساني لفلسفة "احتمالية الحياة"، لكنها تتجاوز ذلك إلى الجسد؛ فقد وثقت دورية "القلب" العلمية ارتفاعاً في معدلات نوبات القلب الحادة بنسبة 25% بين المشجعين خلال ركلات الترجيح، مما يثبت أن مقولة شانكلي ليست مبالغة أدبية، بل هي توصيف دقيق لتحدٍّ بيولوجي حقيقي يواجه المشجع.

شعراء العشب

وجد الشعر في كأس العالم إيقاعاً قريبًا منه، فاللاعب الموهوب شاعرٌ لا يحمل قلمًا، لكنه حين يراوغ يستعير من الخيال خفته، وحين يمرر يضع "الكلمة" في موضعها، وحين يسجل تصبح الكرة قافيةً كبرى تهتز لها المدرجات. وبجانبهم "ناثرو اللعبة" أولئك الذين يمنعون الكارثة بصمت ويرتبون الفوضى، هؤلاء هم من يبنون المعنى ببطء ولا يستقيم النص من دونهم. اقتصادُ العاطفة

لا يتوقف التأثير عند حدود المشاعر والبيولوجيا، بل يمتد ليشكل قوة اقتصادية عابرة للحدود. فبحسب تقارير "اتحاد الغرف التجارية الدولية"، يُنفق المشجعون المخلصون في دول المونديال ما يزيد عن 40% من ميزانيات الترفيه السنوية في الشهر الذي تُقام فيه البطولة، ليس فقط لشراء التذاكر، بل كطقسٍ احتفالي يعزز الهوية. هذا "الإنفاق العاطفي" يُثبت أن المونديال ليس مجرد حدث رياضي، بل هو المحرك الأكبر لما يُسمى بـ "اقتصاد الانتماء"، حيث تتحول العملة التي في جيب المشجع إلى أداة لتعزيز انتمائه الوطني أمام العالم.

دلالة الصافرة

دخل كأس العالم الرواية والسينما لأنه يحمل دراما الوجود: صراع، أبطال، خوف، ورجاء. فالصحافة التي تكتفي بقول "فاز هذا وخسر ذاك" لا ترى إلا ظاهر المشهد، أما الصحافة الأدبية فتسأل: ماذا كشف المونديال عن شجاعة الناس؟ كيف تحولت الصافرة إلى دمعة؟ إن ما قيل عن هذه البطولة يثبت أنها ليست لعبةً للقدمين، بل لعبةٌ للذاكرة والخيال. هكذا خرج كأس العالم من الملعب إلى مكتبة الإنسان؛ فمن ظنها مجرد كرة تدور فقد رأى نصف الحقيقة، أما نصفها الآخر فهو في الكتب والقصائد، وفي ذلك الأمل الذي لا يموت، وصفارة النهاية التي لا تأتي إلا بعد أن نكون قد بذلنا كل ما نستطيع.