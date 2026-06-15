في حضرة المونديال.. البكاء لم يعد تهمةً تلاحق الرجالا

في حضرة كرة القدم، لا تسقط دمعة الرجل دائمًا لأن فريقًا فاز أو خسر، بل لأن شيئًا من عمره يمر أمام عينيه دفعةً واحدة. قد يرى في لحظة الهدف مقعدًا قديمًا بجوار أبيه، أو شارعًا كان يمتلئ بالصراخ بعد كل مباراة، أو قميصًا حفظ رائحته أكثر مما حفظ أسماءً كثيرة مرّت في حياته. كرة القدم لا تلمس القدم وحدها، بل تلمس الذاكرة، ولهذا ينهار أمامها رجالٌ لم تبكهم أشياء كثيرة.

وحين يأتي المونديال "World Cup"، تصبح هذه الدموع أكثر حضورًا ووضوحًا. فالمونديال ليس بطولة كروية فقط، بل مظلة عالمية تمنح الرجال، ولو مؤقتًا، تصريحًا بالبكاء. في تلك اللحظات الكبرى، لا يعود البكاء تهمة تلاحقهم بالضعف، بل يتحول إلى فعل إنساني مباح، دمعة في المدرج، صرخة أمام الشاشة، أو صمت طويل بعد صافرة النهاية. وكأن كرة القدم تفتح للرجال بابًا لا تفتحه لهم الحياة اليومية بسهولة: باب التعبير عن الهشاشة دون اعتذار.

مساحة آمنة

ليس بكاء الرجال على كرة القدم أمرًا عابرًا أو طريفًا كما قد يبدو لمن يقف خارج اللعبة. ففي علم النفس الاجتماعي والرياضي، لا يُنظر إلى التشجيع كمجرد متابعة لفريق، بل كشكل من أشكال الهوية الاجتماعية. فالمشجع لا يقول غالبًا: "الفريق فاز"، بل يقول: "فزنا"، ولا يقول: "الفريق خسر"، بل يقول: “خسرنا”. هذه اللغة البسيطة تكشف أن النادي لم يعد كيانًا خارجيًا، بل صار جزءًا من تعريف الإنسان لنفسه وانتمائه.

وفي الثقافة العامة، كثيرًا ما يُطلب من الرجال أن يخفوا هشاشتهم، وأن يترجموا الحزن إلى صمت، والخوف إلى غضب، والحنين إلى مزاح. لكن الرياضة، وخصوصًا كرة القدم، تمنحهم مساحة نادرة للتعبير العاطفي. ففي المدرج أو أمام الشاشة، يصبح الصراخ والبكاء والاحتضان الجماعي أفعالًا مقبولة، لأنها تحدث داخل سياق تنافسي يُنظر إليه اجتماعيًا بوصفه سياقًا "رجوليًا".

وتشير أبحاث عالم الاجتماع إريك أندرسون في "الذكورة الشاملة" إلى أن ثقافة الرياضة الحديثة باتت أقل عداءً للتعبير العاطفي، وأكثر قبولًا لسلوكيات كانت تُقرأ سابقًا بوصفها خروجًا على النموذج الصارم للرجولة. وفي هذا السياق، تُظهر مسوحات مرتبطة بثقافة المشجعين أن نحو 80% من المشجعين الذكور لا يرون البكاء في الملعب سلوكًا يتنافى مع الرجولة، بل يعدونه تعبيرًا عن الشغف والانتماء. هذه النسبة تكسر الصورة النمطية القديمة التي كانت تحصر الرجولة في الصلابة والصمت، وتفتح الباب لفهم جديد: الرجل لا يفقد رجولته حين يبكي، بل يكشف صدق تعلقه.

ومن هنا، تبدو كرة القدم كأنها مساحة آمنة للعاطفة. فالرجل الذي قد يتردد في البكاء أمام وجع شخصي، قد يبكي بلا حرج حين يودع لاعب أسطوري الملاعب، أو يخسر فريقه نهائيًا انتظره سنوات، أو يسجل قائد الفريق هدفًا في الدقيقة الأخيرة. الدموع هنا لا تخرج من ضعف، بل من تراكم طويل: انتظار، انتماء، خيبة، أمل، وذاكرة.

سيكولوجية الترقب

تفسر العلوم السلوكية جانبًا آخر من هذه الظاهرة. فالمباريات الكبرى تضع المشجع داخل حالة عالية من التوتر والترقب، فيرتفع الانتباه، ويزداد الإحساس بالمخاطرة، ويصبح كل تفصيل صغير قابلًا لإشعال الجسد والعاطفة.

وتُفهم هذه الحالة من خلال ما يعرف في علم النفس السلوكي بـ "التعزيز المتقطع"، وهو مفهوم ارتبط بأعمال عالم النفس سكينر. فندرة الأهداف في كرة القدم تجعل لحظة التسجيل مكافأة قوية ونادرة للدماغ. الهدف لا يأتي كل دقيقة، وحين يأتي بعد انتظار طويل يبدو كأنه خلاص صغير. لذلك تكون صرخة الهدف أكبر من اللحظة نفسها، لأنها تأتي بعد تراكم طويل من الخوف والرجاء.

هنا تشبه كرة القدم الرواية العظيمة. في الرواية ينتظر القارئ مصير البطل، وفي المباراة ينتظر المشجع مصير الفريق. كل تمريرة قد تكون بداية فصل جديد، وكل ركلة ضائعة قد تبدو كأنها نهاية مأساوية. لذلك يبكي المشجعون كما يبكي القراء أمام موت شخصية خيالية؛ ليس لأنهم يجهلون أنها "لعبة"، بل لأن العاطفة حين تتراكم لا تسأل كثيرًا عن الحدود بين الواقع والرمز.

استجابة جسدية

لا يقتصر بكاء الرجال على البعد النفسي وحده، فالجسد أيضًا يدخل المباراة. المشجع لا يتابع بعينيه فقط، بل بنبضه وتوتره وتنفسه. في اللحظات الحاسمة، قد يشعر الإنسان بأن جسده كله معلق بين القائمين؛ تمريرة واحدة ترفع الأمل، وركلة ضائعة تسقط القلب.

وتشير أبحاث في سلوك المشجعين الرياضيين إلى أن مستويات التوتر لدى المشجعين المخلصين قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 40% و60% أثناء المباريات الحاسمة، وهو ارتفاع يرتبط باستجابة الجسد لهرمون التوتر، خصوصًا الكورتيزول. وهذا يفسر لماذا قد تأتي الدمعة أحيانًا كوسيلة بيولوجية لتفريغ الضغط الهرموني والانفعال المتراكم. فالجسد الذي بقي مشدودًا طوال المباراة، قد يجد في الدمعة طريقة للخروج من حالة التوتر.

وقد دعمت دراسات عن مشجعي كرة القدم فكرة أن الارتباط الشديد بالفريق ليس شعورًا رمزيًا فقط، بل يترك أثرًا فسيولوجيًا واضحًا. فالمشجع المتوحد مع فريقه لا يشاهد المباراة كحدث خارجي، بل يعيشها كأنها تخصه شخصيًا، ولهذا يرتفع التوتر كلما شعر أن هوية الفريق، وبالتالي جزءًا من هويته هو، مهدد بالهزيمة.

جيل جديد

تبدو الأجيال الشابة أكثر استعدادًا للتصالح مع دموع الرجال في الرياضة. فبينما كانت الدموع تُقرأ قديمًا بوصفها علامة ضعف، باتت عند كثيرين دليل صدق وشجاعة، خاصة حين تحدث في لحظة عامة لا يستطيع صاحبها تزييفها.

وتشير مسوحات حديثة مرتبطة بثقافة المشجعين والذكورة إلى أن نحو 72% من المشجعين الذكور بين 18 و35 عامًا يرون في إظهار المشاعر شجاعة لا ضعفًا، مقارنة بنحو 40% فقط لدى الأجيال الأكبر سنًا. هذه الفجوة بين الجيلين تكشف تحولًا واضحًا في معنى الرجولة، فالشاب الذي يبكي في المدرج لا يشعر بالضرورة أنه كسر قاعدة اجتماعية، بل قد يرى في دمعته دليلًا على الصدق والانتماء.

وهذا التحول لا يخص كرة القدم وحدها، لكنه يظهر فيها بوضوح لأنها تجمع بين المنافسة والهوية والجماعة. فالملاعب لم تعد مكانًا للصوت العالي فقط، بل صارت مساحة يمكن فيها للرجال أن يظهروا خوفهم وفرحهم وانكسارهم دون أن يفقدوا صورتهم أمام الآخرين.

العلاقات شبه الاجتماعية

من أهم المفاهيم التي تفسر هذا التعلق ما يعرف في علم الإعلام والنفس بـ "العلاقات شبه الاجتماعية". وقد صاغ الباحثان دونالد هورتون وريتشارد وول هذا المفهوم عام 1956 لوصف العلاقة العاطفية أحادية الجانب التي يشعر فيها الجمهور بألفة مع شخصية إعلامية لا تعرفه شخصيًا.

في كرة القدم، تتجسد هذه العلاقة بوضوح بين المشجع واللاعب. فالمشجع يعرف طريقة ركض نجمه المفضل، وإشارته بعد الهدف، وحزنه بعد الخسارة، وحتى صمته في المقابلات، مع أن اللاعب لا يعرفه. ومع الزمن، لا يعود اللاعب مجرد اسم على القميص، بل يتحول إلى شخص حاضر في الذاكرة اليومية للمشجع.

ومع وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت هذه العلاقة قوة وتعقيدًا. لم يعد اللاعب يظهر في الملعب فقط، بل صار حاضرًا في هاتف المشجع: في التدريب، والسفر، وغرفة الملابس، والبيت، ولحظات الإصابة والعودة. هذا القرب الرقمي يصنع إحساسًا بالألفة، حتى لو كانت العلاقة في حقيقتها غير متبادلة. ولذلك حين يعتزل اللاعب، أو يرحل عن النادي، أو يسقط باكيًا بعد خسارة، يشعر المشجع كأنه يودع شخصًا من دائرته القريبة.

دمعة أيقونية

لم يعد بكاء اللاعب أو المشجع في المونديال لحظة عابرة في المدرجات، بل صار صورة عالمية تتداولها الشاشات ووسائل التواصل في ثوانٍ. دموع الانكسار، وصرخات الفوز، ووجوه اللاعبين بعد الخروج من البطولة، كلها تتحول إلى ذاكرة بصرية جماعية.

لقد ساهم الإعلام الرقمي في تحويل دموع الرجال إلى مشاهد أيقونية. اللاعب الذي يبكي بعد الخسارة لم يعد يُرى بالضرورة كخاسر، بل كإنسان مخلص حمل حلمًا أكبر من جسده. وهذا التحول يمنح المشجع في بيته تصريحًا غير مباشر للبكاء أيضًا، كأنه يقول لنفسه: إذا كان بطلي يبكي أمام العالم، فلماذا أخجل من دمعتي؟

وتزيد ظاهرة "العدوى العاطفية" من قوة هذه اللحظات. فقد وجدت بعض دراسات علم النفس الرياضي أن نحو 55% من المشجعين في المجموعات المنظمة يميلون إلى محاكاة الانفعال أو البكاء ممن حولهم في اللحظات المكثفة، لا كتقليد مصطنع، بل كطقس تضامني. فالمشجع حين يكون وسط الحشود لا يبكي وحده تمامًا؛ إنه يبكي داخل موجة عاطفية جماعية.

النادي عائلة

العلاقة ليست مع اللاعبين وحدهم، فالنادي نفسه يتحول إلى كائن عاطفي. له لون، ونشيد، وملعب، وذاكرة، وأبطال، وخيبات. ومع الوقت، يصبح النادي أشبه بعائلة رمزية. ولهذا لا يترك بعض المشجعين أنديتهم في الهزيمة، بل يزدادون التصاقًا بها؛ لأن التخلي عن الفريق يشبه، نفسيًا، التخلي عن جزء من الذات.

وتشير أبحاث دانيال وان في علم نفس المشجعين إلى أن التشجيع يترك آثارًا معرفية وعاطفية وسلوكية واضحة على الجمهور. وتُظهر تقديرات مرتبطة بالمشجعين شديدي الارتباط أن تقلباتهم المزاجية في أيام المباريات قد تصل إلى 75% بحسب درجة التعلق ونتيجة المباراة. فالفوز قد يرفع المزاج لساعات أو أيام، والخسارة قد تترك أثرًا نفسيًا واضحًا، خصوصًا لدى من لا يرون النادي مجرد فريق، بل جزءًا من سيرتهم الشخصية.

ولعل هذا ما يجعل كرة القدم مختلفة عن كثير من الفنون والرياضات. إنها لا تقدم المتعة فقط، بل تقدم طقسًا متكررًا: موعد المباراة، القميص، النشيد، الأصدقاء، المقهى، المدرج، التوتر قبل البداية، والحديث الطويل بعد النهاية. هذه الطقوس تصنع رابطة وجدانية قوية. ومع التكرار، لا يعود التشجيع عادة، بل يتحول إلى شكل من أشكال السيرة الشخصية.