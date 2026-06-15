بـ 11 مليار دولار.. "اللحظة" في المونديال أغلى سلعة رقمية في العالم

في اللحظة التي تلمس فيها الكرةُ عشبَ المونديال "World Cup"، يتوقف العالم عن كونه جغرافيا من الدول والحدود، ليتحول إلى "مساحةٍ مقدسة" تتقاطع فيها ذواتنا. نحن لا ننتظر كأس العالم لنشاهد أهدافاً تُسجل في شباكٍ بلاستيكية، بل لنشاهد "أرواحنا" وهي تُختبر تحت ضغطِ التسعين دقيقة. فكأس العالم ليس حدثاً رياضياً، بل هو "صندوقٌ أسود" يختزن خوفنا من الهزيمة، وشغفنا بالخلود، وقدرتنا على البكاء الجماعي حين تخذلنا الأقدام.

إنه النص الوحيد الذي يكتب على الهواء، بلا مسودة، وبلا احتمالٍ للغفران، حيث تتساوى خيبة الحارس مع خيبة أمة كاملة، وحيث تصبح الصافرة ليست مجرد إعلان للنهاية، بل طقساً من طقوسِ التطهير الوجودي.

فضاء مركزي

لم يعد "تيك توك" "TikTok" مجرد مساحة لنشر لقطات عابرة، بل أصبح البنية التحتية الرقمية للفيفا. تهدف هذه الشراكة، التي تستمر حتى نهاية عام 2026، إلى خلق "مركز رقمي" داخل المنصة يدمج المشجع في قلب الحدث، حيث تتوقع "تقارير فيفا الاستراتيجية - قطاع التنمية الرقمية" أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى التفاعل الجماهيري الإجمالي للبطولة بنسبة تتجاوز 35% مقارنة بالنسخ السابقة.

حتمية التوسع

تأتي هذه الخطوة استجابة لضخامة مونديال 2026، الذي يضم 48 منتخباً للمرة الأولى. هذه التعقيدات الجغرافية تفرض على "فيفا" البحث عن رواية أكثر مرونة، خاصة مع توقعات "التقرير المالي السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا" بوصول إيرادات المونديال إلى مستويات قياسية تناهز 11 مليار دولار لدورة 2023-2026، وهو ما يجعل الاستثمار في المنصات الرقمية ضرورة لتعظيم العوائد الإعلانية.

سُلطة صناع المحتوى

جوهر الاتفاق يكمن في "دمقرطة الكواليس". تشير بيانات "نيلسين سبورتس - تقرير اتجاهات المستهلك الرياضي 2025" إلى أن صُنّاع المحتوى المستقلين يتمتعون بمعدلات "ثقة" لدى الجمهور الشاب تفوق المذيعين التقليديين بنسبة 60%، مما يجعل هذه الشراكة وسيلة حيوية للفيفا لتجديد شباب علامتها التجارية والوصول إلى الفئة العمرية (18-24 عاماً) التي سجلت تراجعاً في ساعات المشاهدة التلفزيونية التقليدية بنسبة 12% سنوياً.

كسر القاعدة

تستند هذه الشراكة إلى قراءة دقيقة لسلوك المشاهد الرقمي؛ فوفقاً لإحصائيات الأداء في "مركز بيانات تيك توك للرياضة 2024"، حقق محتوى مونديال السيدات 2023 أكثر من 30 مليار مشاهدة، كما تُظهر الأرقام أن المشاهدين الذين يتفاعلون مع المحتوى الرياضي القصير يكونون أكثر ميلاً بنسبة 42% لمتابعة المباريات المباشرة، مما يثبت أن هذه المقاطع ليست "بديلاً" بل "محفزاً" لاستهلاك البث الرسمي.

اقتصاد الانتباه

الاتفاق يمتد ليشمل الشركاء التجاريين؛ إذ تُشير تقديرات "ديلويت سبورت بزنس قروب - تحليل العوائد الاستثمارية للرعاة" إلى أن الشركات الراعية التي تستخدم المحتوى القصير التفاعلي في حملاتها تحقق عائداً على الاستثمار (ROI) أعلى بنسبة 28% مقارنة بالإعلانات التقليدية. هذا يعني أن "تيك توك" أصبح جزءاً من البنية التجارية، حيث لا تُباع حقوق البث فحسب، بل يُباع "الانتباه الرقمي" المباشر.

تنويع الإيرادات

لا تكتفي "فيفا" بهذا التحول لغرض التفاعل، بل لتنويع مصادر دخلها، فوفقاً لـ "تحليل الأسواق الرياضية الرقمية الصادر عن PwC لعام 2026"، أدى دمج المنصات الاجتماعية كشركاء رسميين إلى زيادة "القيمة الإعلانية المجمعة" للبطولة بنسبة 18%، بفضل دخول معلنين جدد من قطاعات التكنولوجيا والألعاب الرقمية.

وتشير التقديرات المالية لفيفا أن "المنظومة الرقمية المتكاملة" ستضيف ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من العوائد الإضافية لدورة 2026 مقارنة بالنسخ السابقة.

الملكية الرقمية

ورغم الانفتاح، تفرض "فيفا" قواعد صارمة؛ حيث خصص الاتحاد -بحسب "تقرير التوقعات المالية لفيفا - 2026"- ميزانية تقنية تزيد عن 150 مليون دولار لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تراقب القرصنة الرقمية وتحمي الحقوق التجارية على منصات التواصل، لضمان عدم تآكل قيمة حقوق البث التلفزيوني التي لا تزال تشكل أكثر من 50% من إجمالي إيرادات البطولة.

الجيل الجديد

تستهدف هذه الاستراتيجية "الجمهور غير التقليدي"، حيث تمثل النساء والفتيات اليوم، وفقاً لـ "التقرير المشترك بين فيفا واليويفا حول تفاعل الجماهير الرقمي 2025"، أكثر من 45% من قاعدة الجمهور الرقمي المتفاعل مع محتوى كرة القدم. إن الهدف النهائي لـ "فيفا" هو أن يظل المونديال جزءاً من العادات الرقمية للجيل القادم، محولاً كأس العالم من مجرد حدث رياضي إلى منظومة اقتصادية رقمية لا تتوقف عن النمو.