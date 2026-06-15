تغيير ناغلسمان لملابسه في مباراة المنتخب الألماني الأولى يثير استغراباً واسعاً



أثار يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، الكثير من التعجب، أمس الأحد، بعدما غير ملابسه عدة مرات خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على كوراساو في كأس العالم.



واستهل المنتخب الألماني، الفائز بكأس العالم 2014، حملته في مونديال 2026 بفوز كبير على كوراساو 7 / 1 في هيوستن، لكن المتابعين دقيقي الملاحظة ربما لاحظوا أن ناغلسمان غير إطلالته مرتين على الأقل خلال المباراة.





وعندما سأله صحفيون من قناة «أيه أر دي» التلفزيونية عن أسباب تغيير ملابسه، أوضح ناغلسمان أن الأجواء كانت «حارة جداً» خلال فترة الاستراحة، وأن قميص البولو الذي ارتداه في الشوط الأول كان ثقيلاً للغاية بسبب الحرارة.



وقال:«القميص الرياضي الآخر أخف قليلاً، كما أنه يحمل أسماء الجماهير على ظهره. أعتقد أن الجماهير صنعت أجواء رائعة، وأردت مكافأتها بوضع بعض الأسماء على القميص».