القوة الهجومية الضاربة.. مونديال 2026 يكشف تنوع طرق الوصول إلى الشباك



فرضت النزعة الهجومية نفسها بقوة على الأيام الأولى من بطولة كأس العالم 2026، إذ أظهرت المباريات التي أُقيمت حتى الآن تنوعاً لافتاً في مواقع تسجيل الأهداف وطرق صناعة الفرص، ما يعكس التطور الكبير في الفكر الهجومي للمنتخبات المشاركة، خصوصاً مع اتساع رقعة المنافسة وارتفاع معدل الجرأة الهجومية منذ الجولة الأولى.



ولم تعد الأهداف تأتي من منطقة الجزاء فقط، بل تنوعت بين التسديدات البعيدة والاختراقات عبر العمق والكرات العرضية والهجمات المرتدة السريعة، وهو ما منح البطولة طابعاً هجومياً ممتعاً منذ بدايتها. ففي مباراة السويد وتونس، سجل ياسين أياري هدفين من خارج منطقة الجزاء، في دلالة واضحة على ثقة اللاعبين في التسديد من المسافات البعيدة واستغلال المساحات المتاحة أمام الدفاعات.



في المقابل، أظهرت المنتخبات الكبرى فعالية كبيرة داخل منطقة العمليات، كما حدث مع ألمانيا في انتصارها الكاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، حيث جاءت أغلب الأهداف من تحركات سريعة داخل الصندوق واستغلال مثالي للعرضيات والتمريرات القصيرة، ما يؤكد أن اللمسة الأخيرة داخل المنطقة ما زالت السلاح الأكثر فتكاً في المونديال.



كما برزت الأهداف الناتجة عن التحولات السريعة، وهي السمة الأوضح في النسخة الحالية. فالكثير من المنتخبات باتت تعتمد على استرجاع الكرة والانطلاق المباشر نحو مرمى المنافس بأقل عدد من التمريرات، مستفيدة من سرعة المهاجمين والأجنحة. هذه الطريقة أسهمت في صناعة عدد من الفرص الخطيرة والأهداف المبكرة، أبرزها هدف الألماني فيليكس نميشا الذي جاء في الدقائق الأولى وسجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن.



وتشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع معدل التهديف مقارنة بالبدايات التقليدية للبطولات الكبرى، وهو أمر متوقع في ظل زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً ووجود فروقات فنية بين بعض المنتخبات الكبرى والوافدين الجدد، ما يفتح المجال أمام مباريات غزيرة بالأهداف.



ومن الملاحظ أيضاً أن خط الوسط بات شريكاً أساسياً في التسجيل، بعدما اقتصرت الأهداف في نسخ سابقة على المهاجمين بشكل أكبر. فالعديد من اللاعبين القادمين من الخلف نجحوا في الوصول إلى مناطق الحسم واستغلال المساحات أمام الدفاعات المتراجعة، وهو ما يمنح الهجوم بعداً إضافياً ويصعب مهمة الرقابة الدفاعية.



ومع استمرار البطولة، تبدو المؤشرات واضحة بأن مونديال 2026 قد يتحول إلى واحد من أكثر النسخ غزارة تهديفية في التاريخ، ليس فقط بسبب عدد المباريات القياسي، بل أيضاً بفضل التنوع الكبير في مواقع تسجيل الأهداف والأساليب الهجومية التي كشفتها المنتخبات منذ الأيام الأولى للمنافسات.