حكم «الدرجة الخامسة» يظهر في الأفق.. صافرة فرنسية تعيد ذكريات «التوتر» لتوخيل وبيلينغهام



تتجه الأنظار صوب المواجهة الافتتاحية المرتقبة للمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم أمام نظيره الكرواتي يوم الأربعاء المقبل، ليس فقط لقوة اللقاء، بل للهوية التحكيمية التي تديره؛ حيث أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي مهمة إدارة المباراة للمغربي الأصل، الفرنسي كليمان توربان، وهو الاسم الذي يحمل ذكريات «مشحونة» مع أبرز أركان «الأسود الثلاثة».



ويأتي تعيين توربان ليعيد إلى الأذهان الصدام العنيف بينه وبين الألماني توماس توخيل، المدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا. وتعود فصول القصة إلى أبريل 2023، عندما كان توخيل مدرباً لبايرن ميونيخ؛ حيث قام الحكم الفرنسي بطرده من الملعب بعد منحه بطاقة صفراء ثانية نتيجة اعتراضاته المتكررة خلال مواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يتوقف الأمر عند الطرد، بل شنّ توخيل حينها هجوماً لاذعاً على توربان في المؤتمر الصحفي، قائلاً:



«هناك أمران لم يكونا على المستوى المطلوب: أرضية الملعب، والحكم الذي كان للأسف من الدرجة الخامسة. أمنحه تقييماً لا يتجاوز 1 من 10.. لقد كان سيئاً للغاية وغير مقنع في هذا المستوى العالي، وكان يطلق صافرته ضدنا في كل لقطة».



شهدت تلك المباراة إشهار توربان لـ 5 بطاقات صفراء في شوط واحد، بالإضافة إلى طرد مدافع البايرن دايو أوباميكانو قبل أن يتراجع عن القرار بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR) التي أكدت وجود تسلل.



ولا تقتصر الخصومة على المدرب فقط؛ فنجم خط وسط إنجلترا، جود بيلينغهام، يمتلك هو الآخر سابقة توتر مع الحكم الفرنسي خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024. ففي تلك المواجهة، التقطت الكاميرات توربان وهو يدفع بيلينغهام ويبعده جسدياً، بعدما حاول نجم ريال مدريد ممارسة حرب نفسية لتشتيت زميله الحالي في المنتخب، هاري كين (لاعب بايرن ميونيخ)، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة جزاء.



وعلّق هاري كين على تلك الواقعة لاحقاً قائلاً: «أنا متأكد من أن جود كان يحاول قول شيء لتشتيت انتباهي، لكن لحسن الحظ ركزت وسجلت. رأيته يتمتم ببعض الكلمات، لكني لم أفهم ما قاله تحديداً»