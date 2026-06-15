على أنغام الأغنية الشهيرة «أخويا».. شقيقة محمد صلاح توثق ميلاده الـ34 برسالة مؤثرة



في لفتة عائلية دافئة خطفت قلوب ملايين العشاق والمتابعين، حرصت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري العالمي محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة تهنئة خاصة ونارية إلى شقيقها بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، والذي يتزامن مع مرحلة تاريخية جديدة في مسيرته الكروية الحافلة.



ونشرت رباب صلاح، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة تجمعها بـ«الملك المصري»، واختارت لها خلفية موسيقية معبرة على أنغام الأغنية الشهيرة «أخويا»، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية والدعم المستمر له في رحلته الأسطورية. وعلقت رباب على الصورة بكلمات نابعة من القلب قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أخويا، كل سنة وأنت طيب يا ملك، بحبك». ونالت التدوينة تفاعلاً واسعاً من الجماهير المصرية والعالمية التي انهالت بالتعليقات المهنئة والمشيدة بأخلاق النجم المصري وترابطه الأسري.



ويحتفل عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد الأيقونة الدولية محمد صلاح. ويعد صلاح أحد أبرز وأهم نجوم كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير؛ إذ نجح بفضل عزيمته الاستثنائية وموهبته الفذة في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، محطماً الأرقام القياسية تلو الأخرى داخل الملاعب الأوروبية، ومتحولاً إلى ملهم للملايين من الشباب حول العالم.



ضربة البداية



ولم تكن فرحة الجماهير اليوم مقتصرة على عيد ميلاد «أبو مكة» فحسب، بل تمتزج بآمال وطموحات مرتقبة في معترك عالمي كبير؛ حيث يستهل المنتخب الوطني المصري، بقيادة المدرب الوطني القدير حسام حسن، مشواره الليلة في بطولة كأس العالم 2026.



يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب بلجيكا القوي، الليلة على أرضية ملعب «لومن فيلد» الشهير بمدينة سياتل الأمريكية. وتأتي هذه المواجهة النارية لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك ممتد من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.



وتترقب الجماهير المصرية أن تكون هذه المباراة هديّة ميلاد مميزة يقدمها صلاح ورفاقه للكرة العربية، محققين انطلاقة قوية تليق باسم الفراعنة في المحفل الكروي الأكبر على كوكب الأرض.