"برا فرينتي برازيل".. نشيد الفرح الذي أخفى وجهاً سياسياً مظلماً

تحوّلت أغنية "Pra Frente Brasil" (إلى الأمام يا برازيل)، التي ارتبطت بتتويج المنتخب البرازيلي بلقبه الثالث في كأس العالم 1970 بالمكسيك، من مجرد نشيد احتفالي رياضي إلى رمز ذي دلالات سياسية عميقة ارتبطت بفترة الحكم العسكري في البرازيل، خصوصا خلال عهد الرئيس إميليو غاراستازو ميديشي.

الأغنية التي كتب كلماتها ميغيل غوستافو ولحّنها راوول دي سوزا، ظهرت إلى النور خلال استعدادات المنتخب البرازيلي لمونديال 1970، في وقت كانت فيه البلاد تعيش حالة ترقب كبيرة لإنجاز المنتخب الذي ضم أسماء تاريخية في كرة القدم العالمية.

وفازت الأغنية في مسابقة نظّمها رعاة مرتبطون ببث مباريات كأس العالم، قبل أن تحقق انتشارا واسعا عبر الإذاعات والتغطيات التلفزيونية والفعاليات الجماهيرية، لتصبح واحدة من أبرز الرموز الصوتية لذلك المونديال.

بكلمات بسيطة ولحن حماسي، ساهمت الأغنية في تعزيز حالة من الوحدة الوطنية حول المنتخب البرازيلي، ورسّخت فكرة أن الشعب البرازيلي بأكمله يقف خلف فريقه في رحلة التتويج، ومع تحقيق اللقب الثالث، ازدادت شعبية الأغنية لتصبح جزءا من الذاكرة الجماعية المرتبطة بأحد أعظم إنجازات كرة القدم البرازيلية.

غير أن هذا النجاح الفني والرياضي لم يكن منفصلا عن السياق السياسي في تلك الفترة، إذ كانت البرازيل منذ عام 1964 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية، تخللتها مرحلة تصعيد كبيرة بعد صدور قانون "العمل المؤسسي رقم 5" (AI-5) عام 1968، الذي وسّع صلاحيات النظام.

وفي ظل ما عُرف بـ"المعجزة الاقتصادية" التي روّج لها النظام كدليل على النمو والاستقرار، جرى توظيف كرة القدم كأداة لإبراز صورة دولة قوية وموحدة.

وخلال تلك المرحلة، ارتبطت الأغنية بشكل غير مباشر بخطاب السلطة، رغم أنها لم تُنتَج رسميا من قبل الحكومة، لكنها استخدمت في الإعلام والدعاية التي رافقت انتصار المنتخب.

كما كشفت تقارير صحفية، عن محاولات تدخل سياسي في شؤون المنتخب خلال البطولة، حيث أبدى الرئيس ميديشي اهتماما مباشرا بالفريق، بل واقترح، بحسب الروايات، إشراك المهاجم داريو في التشكيلة الأساسية، إلا أن المدرب آنذاك، جوو سالدانها، رفض هذه التدخلات قبل أن يتم استبعاده من منصبه لاحقا، ليتم تعيين ماريو زاغالو بدلا منه، بينما شارك داريو في قائمة المنتخب دون أن يظهر في مباريات البطولة.

وبعد تتويج البرازيل باللقب في المكسيك، تحولت "برا فرينتي برازيل" إلى رمز وطني يجمع بين الفخر الرياضي والخطاب السياسي، إذ ساهمت في تعزيز صورة البرازيل كدولة منتصرة ومتماسكة.

ويُنظر اليوم إلى الأغنية باعتبارها عملا ذا دلالة مزدوجة، فهي من جهة تُجسد لحظة مجد كروي خالدة في تاريخ البرازيل، ومن جهة أخرى تعكس كيف يمكن للرياضة أن تُستخدم كأداة في الخطاب السياسي والدعاية خلال فترات الأنظمة السلطوية.

وبينما لا تزال الأغنية حاضرة في الذاكرة الرياضية البرازيلية حتى اليوم، فإنها تظل أيضا شاهدا على مرحلة تاريخية معقدة امتزج فيها الانتصار الرياضي بالدعاية السياسية، لتبقى "برا فرينتي برازيل" رمزا مزدوجا بين الفرح والجدل التاريخي.