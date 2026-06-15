العياري: تونس وطني الثاني لكنني سعيد بالفوز مع منتخب السويد



أكد ياسين العياري، لاعب المنتخب السويدي المنحدر من أب تونسي، أن مواجهة تونس كانت تحمل طابعاً عاطفياً خاصاً بالنسبة له، مشيرًا إلى ارتباطه الكبير بالبلد الذي ينحدر منه جزء من عائلته، رغم سعادته بقيادة منتخب بلاده للفوز على تونس 5- 1 في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.



وقال العياري، الذي سجل الهدفين الأول والخامس للسويد في المباراة: «المنتخب التونسي فريق قوي ويضم لاعبين جيدين، وكنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة. هدفنا كان تحقيق الفوز، وقد نجحنا في ذلك».



وعن مشاعر والده التونسي بعد تسجيله هدفين في مرمى «نسور قرطاج»، قال: «أعتقد أن والدي سعيد جدًا من أجلي، لكنني لا أستطيع أن أقول إن كان حزينًا أم لا، فهذا سؤال يجب أن يُوجَّه إليه شخصيًا».



وأوضح اللاعب أن المباراة كانت استثنائية بالنسبة له على المستوى الشخصي، مضيفًا: «كانت مباراة عاطفية لأن تونس تمثل أيضًا وطني الثاني. لدي مشاعر كبيرة تجاه هذا البلد وأحبه كثيرًا، كما أن العديد من أفراد عائلتي يعيشون هناك».



ورغم تلك المشاعر، شدد العياري على التزامه الكامل بقميص المنتخب السويدي، قائلاً: «ألعب من أجل منتخبي وبلدي، ولذلك أنا سعيد جدًا بتحقيق الفوز اليوم أمام تونس».



وقاد ياسين العياري المنتخب السويدي لتحقيق فوز كبير على تونس بنتيجة 5 - 1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026. وسجل اللاعب، المنحدر من أب تونسي، الهدف الأول في الدقيقة السابعة قبل أن يختتم خماسية السويد بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع. كما سجل ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس وماتياس سفانبرج بقية أهداف المنتخب السويدي، بينما أحرز عمر الرقيق هدف تونس الوحيد. علما بانها أكبر خسارة للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.