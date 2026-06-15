تحليل| تعادل هولندا واليابان.. المتعة تأخرت 45 دقيقة والتغييرات صنعت الفارق





جاء تعادل هولندا واليابان 2-2 في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، ليؤكد أن المباريات الكبيرة لا تحسم بالفوارق النظرية أو الأسماء، بل بقدرة المدربين على قراءة التفاصيل الصغيرة وصناعة الفارق عن طريق التغييرات في التوقيت المناسب.

وحصد كل من هولندا واليابان نقطة من التعادل في مستهل مشوارهما بكأس العالم، بعد مباراة شهدت تبايناً في المستوى الفني على مدار شوطي اللقاء.

وجاء الشوط الأول مخيباً للتوقعات، وشهد استحواذاً هولندياً بلا خطورة حقيقية، في مقابل انضباط ياباني دفاعي افتقد الجرأة الهجومية، لتغيب الحلول والفرص الحقيقية على المرميين.

وتأخرت المتعة المنتظرة 45 دقيقة كاملة بعد الشوط الأول الأقل من المتوقع، إذ تبدل السيناريو تماماً في الشوط الثاني، وأسهم في ذلك الهدف المبكر لقائد «الطواحين» فيرجيل فان دايك في الدقيقة 51، ما أدى إلى فتح الملعب وحرر المنتخبين هجومياً.

وبدأ صراع العقول خارج الخطوط الفنية عقب الهدف الثاني لهولندا، الذي سجله سومرفيل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 64، حيث بدأت المعادلة تتغير منذ تلك اللحظة، حين تدخل رونالد كومان، مدرب هولندا، بتغييرات مبكرة سحبت الأفضلية النسبية من فريقه.

وتسببت سلسلة التغييرات في فقدان هولندا توازنها الهجومي، وتحولها إلى منتخب يعاني دفاعياً.

وحرم خروج سومرفيل وجرافنبرج المنتخب الهولندي من أبرز مصادر التحول وصناعة اللعب، ومنح اليابان زمام المبادرة.

وأثبت مدرب اليابان، هاجيمي مورياسو، تفوقه الفني، ودفع بجونيا إيتو، ثم أشرك كوكي أوغاوا، الذي تحول إلى مصدر إزعاج دائم عبر الجبهة اليمنى، مستغلاً المساحات التي خلفها التراجع الهولندي.

وكثف اليابانيون ضغطهم واعتمدوا على التحولات السريعة والإصرار الذهني، حتى جاءت اللحظة الحاسمة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عندما أرسل أوغاوا ركنية ارتقى لها دايتشي كامادا وحولها برأسه داخل الشباك.

والمفارقة أن اليابان نجحت في التسجيل بضربة رأس رغم الفارق الواضح في الأطوال والبنية البدنية لصالح هولندا.

وأثبتت المباراة قتالية وعقلية المنتخب الياباني، الذي لم يستسلم للتأخر مرتين، بينما دفع رونالد كومان، مدرب هولندا، ثمن تغييراته الخاطئة التي أعادت «محاربي الساموراي» إلى اللقاء.

وتبدو فرص التأهل في المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانب هولندا واليابان كلاً من السويد وتونس، مفتوحة على كل الاحتمالات.