مدرب إسبانيا يكشف موقف يامال من مواجهة الرأس الأخضر

قال لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، إن لامين يامال ونيكو ويليامز لن يتواجدا في التشكيل الأساسي للمباراة الأولى للفريق في كأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأضاف دي لافوينتي، الأحد، أنه سيقرر الوقت الذي سيحصلان فيه على الدقائق بناءً على مجريات المباراة، خاصة بعد عودتهما مؤخراً من الإصابة.

وفي حديثه عن لامين يامال، نجم برشلونة، قال دي لافوينتي: «الأخبار السعيدة هي أن لامين يامال بخير وجاهز، وكان في حالة جيدة في التدريبات، إنه جاهز للمشاركة لكنه لن يلعب من البداية».

ويعد المنتخب الإسباني المرشح الأوفر حظاً في مباراة الاثنين، كما أنه ضمن المرشحين للفوز باللقب، وسيلعب مباراتيه المقبلتين أمام كل من السعودية وأوروغواي في المجموعة الثانية.

ورغم أن منتخب الرأس الأخضر هو الأقل حظوظاً في المجموعة، فإن دي لافوينتي أشاد بالفريق وحذر من صعوبة المباراة.

وقال: «لديهم بناء تكتيكي رائع ومنظم، ويتسم اللاعبون بالسرعة ولديهم قوة بدنية هائلة، سيكونون بمثابة مفاجأة، ستكون معركة حتى لو فزنا بها».