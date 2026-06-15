منتخب مصر يرفع شعار الفوز قبل مواجهة بلجيكا

قال ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، إن مواجهة بلجيكا ضمن المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم غداً الاثنين ستكون قوية وصعبة، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي غداً الاثنين ضمن الجولة الأولى بالمجموعة. وتخوض بلجيكا البطولة وهي ضمن المرشحين للذهاب بعيداً، رغم غياب عدة عناصر من الجيل الذي حقق المركز الثالث في كأس العالم 2018، وهو أفضل إنجاز في تاريخ البلاد.

وتسجل مصر ظهورها الرابع فقط في كأس العالم، وتواصل البحث عن انتصارها الأول في النهائيات بعد سبع مباريات بلا فوز خلال مشاركاتها السابقة.

وأشار إبراهيم إلى أن حسام حسن «مدرب كبير ويتمتع بشخصية قوية، ومنتخب مصر لا يخشى أي منافس».

وأضاف أن اللاعبين جاهزون للتعامل مع القوة الهجومية للمنتخب البلجيكي، مشدداً على أن جميع لاعبي المنتخب يحلمون بالمشاركة في كأس العالم وتقديم ما يسعد الجماهير المصرية، التي اعتادت على دعم المنتخب في مختلف الظروف.

وقال محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب منتخب مصر، إن جميع لاعبي المنتخب «على قلب رجل واحد، وإن الهدف الأساسي هو إسعاد الجماهير المصرية».

وأكد تريزيجيه أن «المنتخب يخوض كل مبارياته بهدف تحقيق الفوز»، مشدداً على احترامه لمنتخب بلجيكا وجميع منتخبات المجموعة، مع التركيز على كل مباراة بشكل منفصل.

وأضاف أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، بينما يبقى القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن، موجهاً الشكر للجماهير المصرية على دعمها المستمر للمنتخب.