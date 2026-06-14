بعد اكتساح كوراساو.. ألمانيا تتجاوز البرازيل وتنفرد برقم قياسي

تحول فوز ألمانيا الكاسح على كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، إلى ليلة تاريخية ليس لفوز "الماكينات" بهذا العدد من الأهداف، كونه أمر طبيعي نظراً للفوارق الهائلة بين المنتخبين، ولكنه أعاد رسم خريطة الأرقام القياسية في كأس العالم.



وأزاحت المنتخب الألماني نظير

ه البرازيلي عن عرض أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، عقب الفوز السباعي على كوراساو، لينفرد "المانشافت" برقم قياسي جديد في البطولة.

وكانت ألمانيا دخلت مباراتها الأولى أمام كوراساو وفي رصيدها 232 هدفاً، مقابل 238 هدفاً للبرازيل بعد تعادلها 1-1 أمام المغرب، في وقت سابق من اليوم، وهو ما جعل مهمة انتزاع الصدارة ممكنة منذ الجولة الافتتاحية.



وحقق الألمان المطلوب بعدما اكتسحوا كوراساو بنتيجة 7-1، ليرفعوا حصيلتهم إلى 239 هدفاً، وينفردوا بصدارة أكثر المنتخبات تسجيلاً في تاريخ كأس العالم. ويأتي المنتخب الأرجنتيني ثالثاً برصيد 152 هدفاً، وقبل ظهوره الأول في كأس العالم 2026، بفارق 94 هدفاً عن ألمانيا



وتحتل فرنسا المركز الرابع برصيد 136 هدفاً، تليها إيطاليا بـ128 هدفاً، ثم إسبانيا بـ108 أهداف، فيما تأتي إنجلترا في المركز السابع بعدما سجلت 104 أهداف، حيث هؤلاء خوض مبارياتهم الأولى بالمونديال الحالي.



كما تضم القائمة منتخبات عريقة مثل هولندا وأوروغواي والمجر والسويد وبلجيكا والمكسيك والبرتغال وسويسرا، إلا أن الفارق التهديفي الكبير يؤكد أن سباق الصدارة التاريخية ظل ثنائياً بين ألمانيا والبرازيل.



ويمنح هذا الرقم ألمانيا إنجازاً جديداً يضاف إلى إرثها المونديالي الحافل، لتصبح للمرة الأولى منفردة بهذا الرقم، إلا أن الأمر لن يحسم بين المنتخبين الألماني والبرازيلي في ظل فارق هدف واحد، حيث من الممكن أن تتبدل الأدوار مرة ثانية في المباريات المقبلة.