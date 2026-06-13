"الميمز" تكتب تاريخاً موازياً لكأس العالم 2026

​لم يعد كأس العالم يعيش في الملعب وحده. فكل هدف، وقرار تحكيمي، واحتفال، وزي غريب، ولقطة من المدرجات، يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى "ميم" (Meme)؛ وهي تلك اللغات الرقمية الساخرة والنكات المصورة التي يجري تداولها بسرعة هائلة وتنتشر على تيك توك وإكس وإنستغرام. وفي مونديال 2026، تبدو هذه "الميمز" كأنها بطولة موازية، لا تمنح نقاطاً ولا كؤوساً، لكنها تملك جمهوراً واسعاً وقدرة هائلة على اختصار المزاج العام للناس من خلال إعادة تدوير اللقطات العفوية وتحويلها إلى مادة ضاحكة.

​يعود أصل هذه الكلمة التاريخي إلى عام 1976، عندما صاغ عالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكينز مصطلح "الميم" في كتابه "الجين الأناني"، واصفاً إياه بأنه فكرة أو سلوك ثقافي ينتقل من شخص لآخر بالتقليد والمحاكاة تماماً كما تنتقل الجينات البيولوجية. ومع انفجار عصر الإنترنت، تطور المفهوم وتغيرت أدواته، لينتقل المصطلح من أروقة علم الأحياء والاجتماع، ليصبح التعبير الأبرز عن النكات الفيروسية الساخرة التي تصنع ثقافة الشعوب الرقمية اليوم.

​هذا التحول الرقمي تدعمه لغة الأرقام والبيانات؛ فحسب الدراسات والمسوح التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) حول سلوك المشاهد الحديث، فإن أكثر من 75% من مشجعي الجيل الجديد (جيل الألفية والجيل Z) يتابعون المباريات عبر ظاهرة "الشاشة المزدوجة" (Dual Screening)، أي أنهم يشاهدون اللقاء وأعينهم على هواتفهم في الوقت نفسه. هذا السلوك الرقمي الموثق هو المحرك الأساسي والوقود الذي يجعل "الميم" يولد، وينتشر، ويصل للملايين في ثوانٍ معدودة والمباراة لا تزال جارية في الـ 90 دقيقة.

​وتأتي هذه النسخة المونديالية في أكبر صورة عرفتها البطولة؛ حيث تشير البيانات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى قفزة تاريخية بمشاركة 48 منتخباً وخوض 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مستضيفة كأكبر تنوع جغرافي وثقافي في تاريخ اللعبة. هذا التوسع رافقه توقعات رسمية من (FIFA) بتجاوز الحضور الجماهيري حاجز 6.5 مليون مشجع داخل الملاعب، ما يعني ملايين الهواتف الذكية والكاميرات في المدرجات، ومباريات أكثر، ولقطات عفوية أكثر، وفرصاً لا تنتهي لصناعة هذا المحتوى الساخر. فالمونديال لم يعد يُشاهد في 90 دقيقة تقليدية فقط، بل يُعاد تفكيكه بعد كل صافرة في مقاطع قصيرة وصور وتعليقات ومقارنات ذكية.

​حكم المستقبل

​من أبرز "الميمز" التي ظهرت مع انطلاق البطولة كانت تلك التي قارنت الحكم بـ"الترميناتور"، بسبب كمية الأجهزة التي بات يحملها أثناء المباراة. فحكم مونديال 2026 لا يظهر بصافرة وبطاقات فقط، بل يرتدي سماعة، وميكروفوناً، وكاميرا مثبتة قرب الرأس، ضمن تقنية جديدة تمنح المشاهدين زاوية رؤية من منظور الحكم نفسه.

​هنا لم يكن الجمهور يسخر من الحكم بوصفه شخصاً، بل من التحول البصري للعبة. فالحكم الذي كان في الماضي أقرب إلى شخصية محايدة في الخلفية، أصبح الآن يبدو كأنه جندي تقني داخل الملعب، نصفه إنسان ونصفه أجهزة. ومن هنا جاءت المقارنات الساخرة، وكأن المباراة لم تعد تُدار فقط بالقانون، بل بالكاميرا والبيانات والاتصال المستمر.

​إعلان مرتبك

​ومن اللحظات التي تحولت سريعاً إلى مادة ساخرة أيضاً إعلان حكم المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا عن قرار حكم الفيديو. فقد ذكرت "تايمز أوف إنديا" أن إعلان الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو عبر الميكروفون أثار موجة من التعليقات، بعد أن بدا للجمهور غامضاً أو غير مفهوم، ليتحول إلى واحد من أوائل "الميمز" الفيروسية في البطولة.

​قواعد جديدة

​حتى القوانين الجديدة دخلت عالم "الميمز". ففي مباراة كندا والبوسنة والهرسك، جرى تطبيق قاعدة زمنية جديدة على رمية تماس تأخرت عن الحد المسموح، ليمنح الحكم الاستحواذ للفريق الآخر. وذكرت "ذا صن" أن الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً لأنها كانت من أولى المرات التي يظهر فيها أثر القاعدة الجديدة بوضوح في البطولة.

​الجمهور تعامل مع اللقطة بطريقته المعتادة: جزء رحّب بالسرعة، وجزء سخر من لاعب بدا كأنه لم يسمع بالقانون بعد، وجزء حوّل الأمر إلى نكتة عن أن كأس العالم بات يعمل بمؤقت مثل ألعاب الهاتف. مرة أخرى، لا يكتفي "الميم" بالضحك، بل يختصر ارتباك الجمهور أمام كرة قدم تتغير بسرعة.

​أسعار ساخرة

​ليست كل "الميمز" من داخل الملعب. جزء كبير منها جاء من خارج المستطيل الأخضر، خصوصاً حول أسعار التذاكر وتكاليف السفر. فقد انتشرت نكات عن المشجع الذي يحتاج إلى "قرض صغير" لحضور مباراة، أو الذي يختار بين تذكرة النهائي وإيجار المنزل.

​حفل الافتتاح

​حتى حفل الافتتاح لم يسلم من السخرية. فقد أثار ظهور "كاتي بيري" بزي فضي لافت موجة تعليقات على الإنترنت، وصلت إلى مقارنات ساخرة بالشكل والمظهر.

​ويوضح هذا أن البطولة لم تعد رياضية فقط. فكل تفصيل ترفيهي، من الزي إلى الأداء إلى الإخراج، يصبح مادة قابلة للانتشار. الجمهور لا ينتظر المباراة وحدها كي يتفاعل، بل يبحث عن الصورة التي تصلح للضحك والمشاركة.

​لغة العصر الرقمي

​هذا الانفجار الساخر ليس عفوياً بالكامل، بل تعكسه لغة الأرقام؛ إذ تُظهر التقارير العالمية لتوجهات الإنترنت (مثل تقارير مؤسسة GWI) أن نحو 55% من الشباب يتبادلون "الميمز" بشكل يومي كوسيلة تعبير أساسية في محادثاتهم، في حين تؤكد بيانات منصات التواصل مثل "إنستغرام" أن "الميمز" تحقق معدلات تفاعل تتجاوز بـ 60% الأخبار والمنشورات التقليدية. هذا التغلغل الرقمي يفسر كيف تعيد الشاشات صياغة المشهد الرياضي اللحظي.

​جمهور يصنع

​ما يجمع هذه الأمثلة كلها أن الجمهور لم يعد مستقبلاً سلبياً لكأس العالم. هو يشاهد، ثم يعيد صياغة ما يشاهد، وهذا لا يقلل من قيمة البطولة، بل يكشف كيف تغيّرت طريقة متابعتها. المونديال اليوم لا يُروى فقط عبر المعلقين والصحف واللقطات الرسمية، بل عبر ملايين المستخدمين الذين يصنعون طبقتهم الخاصة من المعنى فوق الحدث. هناك النتيجة الرسمية، وهناك النتيجة الأخرى: من فاز بالإنترنت؟