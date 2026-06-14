درع «السوبر بول» مخطط واشنطن لتأمين مونديال 2026 ضد شبح «المسيرات»



كشف أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم بطولة كأس العالم، عن ملامح خطة أمنية غير مسبوقة وغير قابلة للاختراق لتأمين المونديال. وأعلن جولياني عن تطبيق بروتوكول «السوبر بول» الأمني الصارم على كافة ملاعب ومباريات البطولة، مع التركيز بشكل خاص على فرض مظلة حماية تكنولوجية متطورة بنسبة 100% لتحييد وإحباط أي خطر محتمل قد تشكله الطائرات المسيرة «الدرون» فوق الملاعب وفي محيط مهرجانات المشجعين.



وأوضح جولياني أن الإدارة الأمريكية لم تترك مجالاً للمصادفة، حيث وضعت «هندسة أمنية استثنائية» تقوم على دمج كامل وتنسيق فائق السرعة بين الوكالات الفيدرالية الكبرى والسلطات الأمنية المحلية. وتهدف هذه المنظومة إلى مواجهة كافة أنماط التهديدات، سواء كانت تقليدية أو ناشئة مواكبة للتطور التكنولوجي.



وتعتمد الاستراتيجية الأمنية على بناء منظومة أمان تعتمد على «الأطواق المتعددة والمتداخلة»، تبدأ بتصفية المخاطر على مسافات آمنة وبعيدة جداً عن المنشآت الرياضية والملاعب؛ حيث سيتم تفعيل آليات فحص دقيقة للتذاكر والتحقق من الهويات الشخصية في محطات النقل العام الرئيسة قبل صعود المشجعين إلى القطارات والحافلات المتجهة للملاعب.



وجاءت هذه التصريحات النارية خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمها «المجلس الأطلسي» في العاصمة واشنطن، وذلك ضمن منبره الشهير فرونت بيج وخلال الجلسة، شدد جولياني على أن نجاح هذه النسخة التاريخية من المونديال يرتكز بالدرجة الأولى على شعور الجماهير والوفود الرياضية بالأمان المطلق، واصفاً الخطة الأمنية بأنها المحرك الأساسي والعمود الفقري للبطولة بأكملها.



وتكتسب هذه النسخة أهمية جغرافية وسياسية بالغة لسببين أولهما مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ما يعني زيادة قياسية في عدد المباريات والوفود والجماهير. كما أنها تتزامن مع احتفالات اليوبيل الربع قرن «الذكرى الـ250» لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي تفاصيل المواجهة الجوية مع الطائرات المسيرة، بيّن المدير التنفيذي لفريق البيت الأبيض أن الخطة التقنية ستغطي كافة الملاعب الرسمية، بالإضافة إلى تأمين «منطقة مشجعين» «Fan Zone» واحدة على الأقل في كل مدينة من المدن الـ11 المستضيفة للبطولة داخل الولايات المتحدة، وستستمر هذه الاستنفارات الأمنية طوال فترة البطولة البالغة 39 يوماً.