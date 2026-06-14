ما سر انتشار الأحذية الوردية بين نجوم كأس العالم 2026؟

ظهر عدد كبير من نجوم كأس العالم وهم يرتدون أحذية وردية زاهية لكبرى شركات الملابس العالمية في ظاهرة بدت وكأنها "الموضة الرسمية" لمونديال 2026.

يرى بن وارن، مؤسس شركة BW Boots UK المتخصصة في الأحذية النادرة، أن تكرار اللون نفسه بين مختلف العلامات التجارية ليس مجرد صدفة، مشيراً إلى أن الشركات اتجهت هذا العام إلى درجات متقاربة جداً من اللون الوردي، وهو أمر لم يحدث بهذا الشكل من قبل وفق nytimes.

الثقة والجرأة

أوضح أودينجا نيماكو، أحد المسؤولين في قسم أحذية كرة القدم العالمية بشركة نايكي، أن اللاعبين والمستهلكين أظهروا ميلاً متزايداً نحو الألوان الجريئة خلال المناسبات الكبرى.

وأكد أن اللون الوردي يمنح اللاعبين شعوراً بالثقة، كما يتمتع بقبول واسع ولا يرتبط بفئة معينة، ما يجعله مناسباً لجمهور عالمي متنوع.

ظهور أوضح على أرض الملعب

لم يكن العامل الجمالي وحده وراء الاختيار، إذ كشفت نايكي أن اللون الوردي أثبت خلال اختبارات التطوير أنه الأكثر بروزاً على خلفية العشب الأخضر، سواء للمشجعين في المدرجات أو للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

كما ساعد غياب أي منتخب يرتدي زياً وردياً كاملاً في البطولة على إبراز الأحذية بشكل أكبر، وهو ما سعت إليه الشركات المصنعة.

استثناءات بارزة للنجوم

رغم انتشار اللون الوردي، فإن بعض النجوم سيظهرون بأحذية خاصة وهم:

ليونيل ميسي يرتدي حذاءً أبيض وأزرق فاتحاً مع لمسات ذهبية، يتماشى مع ألوان منتخب الأرجنتين.

كريستيان بوليسيتش يظهر بحذاء أبيض مزين بنجوم زرقاء مستوحاة من العلم الأمريكي.

كريستيانو رونالدو سيحصل على حذاء ذهبي خاص احتفاءً بمشاركته السادسة في كأس العالم.

ويلتزم حكام البطولة بارتداء الأحذية السوداء التقليدية وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

شركة WGSN

كانت شركة WGSN، المتخصصة في استشراف اتجاهات الأسواق، قد توقعت منذ عام 2024 أن يكون هذا اللون من أبرز ألوان صيف 2026، نظراً لما يتمتع به من حيوية وقدرة على جذب الانتباه.

وعادة ما تعتمد شركات المعدات الرياضية على مثل هذه الدراسات عند تطوير منتجاتها الجديدة، حيث تبدأ عمليات التصميم والتخطيط قبل سنوات من طرح المنتجات في الأسواق.

وأشارت التقارير إلى أن انتشار الأحذية الوردية يعكس تغيراً في ثقافة اللاعبين أنفسهم، حيث أصبح نجوم كرة القدم أكثر تقبلاً للتصاميم الجريئة والألوان غير التقليدية مقارنة بالأجيال السابقة، التي كانت تميل إلى البساطة والالتزام بالألوان الكلاسيكية.

موضة مؤقتة

وبحسب خبراء صناعة الأحذية، فإن موجة اللون الوردي لن تستمر طويلاً، إذ من المتوقع أن تكشف الشركات عن ألوان واتجاهات جديدة مع انطلاق الموسم الكروي المقبل في نهاية يوليو، لتبقى نسخة 2026 من كأس العالم مرتبطة بصرياً بـ"الأحذية الوردية".