جوهرة «أسود الأطلس» تشعل الميركاتو مبكراً.. إعلام إسباني يطالب ريال مدريد بالمسارعة في ضم أيوب بوعدي



دخل النجم المغربي الشاب، أيوب بوعدي (18 عاماً)، دائرة اهتمامات كبار أندية أوروبا بقوة، وتحول إلى مادة دسمة للصحافة الإسبانية والعالمية، بعد أدائه الاستثنائي في أولى مباريات بطولة كأس العالم 2026؛ ما جعل الأصوات تتعالى داخل إسبانيا بضرورة تحرك ريال مدريد لحسم صفقته قبل فوات الأوان.



ولم يكن الاهتمام بمتوسط ميدان نادي ليل الفرنسي وليد الصدفة، بل جاء مدفوعاً بظهوره الرسمي الأول والمهيب بقميص المنتخب المغربي أمام البرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة للمونديال (والتي انتهت بالتعادل 1-1).



بوعدي، الذي اختار مؤخراً تمثيل «أسود الأطلس» رسمياً مفضلاً إياه على المنتخب الفرنسي، قدم مباراة تكتيكية من أعلى طراز، فرض بها هيمنته على وسط الملعب أمام نجوم «السامبا»، مبرهناً على نضج كروي يفوق عمره بكثير، وعقب المباراة سارعت وسائل الإعلام الإسبانية للإشادة باللاعب، ونشر الإعلامي والصحفي الإسباني البارز رامون ألفاريز «تغريدة» عبر حسابه على منصة «إكس» حظيت بتفاعل واسع، قال فيها: «أداء بوعدي في المباريات لافت للنظر للغاية، إنه لاعب يملك تماماً مواصفات اللعب لريال مدريد ويجب أن يكون ضمن اهتمامات النادي».



وفي السياق ذاته وصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية بوعدي بأنه «البروفايل المثالي» الذي يحتاج إليه خط وسط ريال مدريد في الوقت الحالي، لتعويض النقص، وضمان خلافة النجم الألماني المعتزل توني كروس، نظراً لقدرته الفائقة على تدوير الكرة، وبناء اللعب تحت الضغط العالي.



لغة الأرقام



حسب منصات الإحصاء الرياضي «مثل سوفا سكور»، جاءت أرقام النجم المغربي الشاب في مواجهة البرازيل لتعكس قيمته الفنية الكبيرة، بدءاً من دقة التمرير الإجمالية بنسبة 91 % كما أنه نجح في إكمال 60 تمريرة صحيحة من أصل 66، وبلغت التمريرات في ثلث الملعب الأخير 100 % دون أي خطأ (16 تمريرة ناجحة)، وفي الصراعات الثنائية والافتكاك: فاز بـ 9 ثنائيات أرضية، وحقق 6 تغطيات دفاعية ناجحة، متفوقاً في التدخلات 5 مرات.



ويرتبط أيوب بوعدي بعقد ممتد مع نادي ليل الفرنسي حتى يونيو 2029، وتشير التقارير الأولية إلى أن إدارة النادي الفرنسي حددت مبلغاً مبدئياً يقارب 70 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال مواصلة توهجه في المونديال.



ولن يجد ريال مدريد الطريق مفروشاً بالورود؛ إذ أكدت التقارير أن كبار البريميرليغ، وفي مقدمتهم ليفربول (عبر إشادة خاصة من أسطورته ستيفن جيرارد) ونادي أرسنال، قد بدأوا بالفعل قنوات اتصال مع ممثلي اللاعب، إلى جانب اهتمام مستمر من باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ما ينذر بصيف ساخن جداً حول «جوهرة» خط الوسط القادمة في أوروبا.